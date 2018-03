Foto: Ritzau Foto

Madsens venninne: – Han har sagt til meg at han er psykopat

Publisert: 23.03.18 11:54 Oppdatert: 23.03.18 12:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-23T10:54:40Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) Peter Madsens venninne forteller i retten at de to flere ganger snakket om døde jenter.

Ifølge venninnen har Madsen flere ganger omtalt seg selv som psykopat overfor henne. Den danske kvinnen forteller å retten at de har snakket en del om døde.

– Han ville gjerne finne noen gale jenter å filme. To ganger snakket vi om jenter i relasjon til døden, sier vitnet.

– Sa han hva han ville gjøre med disse jentene? spør aktor.

– Nei, det sa han ikke. Men vi snakket om jenter som døde.

– Opplevde du at han tente på det?

– Det var ikke mitt inntrykk, men det var kanskje en fascinasjon. Det var kanskje noe risikovillighet der, svarer vitnet, og legger til at hun aldri så noen grunn til å varsle politiet.

VG er til stede i retten – følg saken forløpende i vårt direktestudio

Vitnet forklarer at Madsen ikke tålte å få et nei fra kvinner.

– Har han sagt at han kunne bli gal om han ikke fikk det som han ville? spør aktor.

– Ja, svarer kvinnen.

Kvinnen forteller at Peter Madsen på et tidspunkt i 2016 bodde i hennes leilighet.

På spørsmål fra aktor avkreftet kvinnen at hun har hatt en seksuell relasjon til Peter Madsen. Hun forklarer at hun ble kjent med Madsen på grunn av ubåten.

– Da jeg ble kjent med ham begynte jeg å komme til verkstedet en del på grunn av ubåten. Jeg var arbeidsløs og trengte noe å stå oppe til, sier kvinnen.

Hun forteller at hun hjalp Madsen, blant annet med å lage en hjemmeside, klistremerker og en logo til firmaet hans. Madsen kalte henne derfor for sin «propagandaminister».

Kvinnen sier at hun og Madsen også har snakket om hvilken måte det ville være mest behagelig å dø på.

– Den mest behagelige død for Peter var at man skulle stenges inne i et rør med kattunger og nakne kvinner og så skulle røret snurres rundt lagsomt, slik at man ikke kunne sovna, og så skulle man dø av søvnmangel, sier hun.

– Upraktisk å bruke sag i ubåten

En praktikant ved Madsens Rumlaboratorium forklarte fredag formiddag at han har kjent Peter Madsen som en interessant og hyggelig person.

– Jeg har lest overskrifter om at han kjeftet og kranglet med alle, men det er ikke mitt inntrykk, sier praktikanten.

I likhet med den tyske praktikanten som vitne i går, ble også dansken spurt i detalj om utstyret som påtalemyndigheten mener Madsen tok med seg til ubåten før han skulle ut på tur med Kim Wall.

Praktikanten sier på spørsmål fra aktor at han ikke har sett en sag med oransje håndtak i ubåten.

– Den brukes til å sage tre. Det er nesten ikke tre i ubåten, og hvis man skal sage er det uansett upraktisk å stå der nede, sier praktikanten.

Ba praktikantene ta fri fredag

Den danske praktikanten forklarer at Madsen kjøpte et par blå stropper uken før turen med Kim Wall.

– Det var noe vi brukte mye på verkstedet og i ubåten. De vi hadde, var slitte, så han ville kjøpe nye, sier vitnet.

Aktor Jakob Buch-Jepsen spør praktikanten om det stemmer at Peter Madsen hadde sagt at han skulle ta fri fredag.

– På torsdag fortalte han i hvert fall at vi ikke trengte å komme fredag, svarer han.

Nestenkollisjon med lasteskip

I tillegg til drap, likskjending og grov seksuell vold, er Peter Madsen tiltalt for brudd på sjøfartsloven.

Fredag morgen vitnet en ung svenske som arbeidet på lasteskipet «Ternvag». Ifølge tiltalen passerte ubåten omtrent 30 meter foran lasteskipet like før midnatt. Det oppsto derfor «nærliggende risiko for kollisjon og fare for mannskapet», mener påtalemyndigheten.

Svensken fortalte blant annet at det ikke var lys på ubåten.