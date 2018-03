Gisselsituasjon på supermarked i Frankrike

Minst to personer skal være drept i en gisselsituasjon på et supermarked i den franske byen Trèbes, melder AFP.

En gjerningsmann tok seg inn i et supermarked kalt Super U i byen Trèbes utenfor Carcassonne klokken 11:15 fredag. Kort tid tidligere ble det avfyrt skudd mot tjenestemenn fra opprørspolitiet (CRS) i Carcassonne, rundt 8 kilometer lenger vest. Én person ble skadet i denne hendelsen, melder flere medier.

Gisselsituasjonen behandles som en terrorhandling av fransk påtalemyndighet, og skytteren hevder selv at han har tilknytning til IS, ifølge AFP og flere aviser.

Rundt 12.40 melder AFP at to personer er drept i gisselsituasjonen. Lokalavisen La Depeche melder at de to drepte er en ansatt ved supermarkedet og en kunde.

Ifølge Sky News er det kun et gissel og én politimann igjen inne i kjøpesenteret med gisseltakeren.

Åtte gisler

Det skal være snakk om åtte gisler til sammen, som har blitt holdt på kjøpesenteret. Det melder Reuters . De får imidlertid ikke bekreftet fra politiet hvorvidt mannen oppgir å ha tilknytning til IS eller ikke.

– En alvorlig situasjon, sier statsminister Édouard Philippe til BMFTV.

Et 20-talls personer greide å rømme i det gisselsituasjonen startet, ifølge lokalavisen La Depeche. Et vitne forteller avisen at gjerningsmannen var en mann i 30-årene, som skal ha ropt «Dere bomber Syria, dere skal dø».

De to drepte personene skal være én kunde, og en slakter som jobbet på senteret, skriver avisen. Gisseltakeren skal være bevæpnet med kniver, et håndvåpen og granater, ifølge Le Figaro.

Et team fra Frankrikes elitestyrke GIGN har reist til til Trèbes fra Toulouse for å få kontroll på situasjonen, skriver lokalavisen l'Independant.

Innenriksminister Gérard Collomb er selv på vei til stedet.

– Jeg drar straks til Trèbes, skriver han på Twitter.



To episoder

Mannen som tok seg inn i kjøpesenteret angrep like før en gruppe med tjenestemenn fra opprørspolitiet (CRS) som var i ferd med å avslutte en treningsøkt utenfor kassernen der de holder til, ifølge den franske avisen 20minutes. En av dem ble skutt i skulderen, men er ikke i stor fare, skriver avisen.

BMFTV skriver at tjenestemannen fra CRS som ble skutt var på joggetur sammen med tre kolleger. Ifølge Le Figaro avfyrte gjerningsmannen «minst fem skudd» mot tjenestemennene i Carcassonne, før han senere tok seg inn i supermarkedet.

Det franske innenriksdepartementet opplyser på Twitter at sikkerhetspersonell gjennomfører en operasjon på et supermarked i byen, men gir ikke ytterligere detaljer om hva som har skjedd.

– Det pågår en politiaksjon i Trèbes i Aude-kommunen. Politiets førsteprioritet er aksjonen. Mer informasjon kommer på denne kontoen, ikke spre rykter, heter det i oppfordringen.

