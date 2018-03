NYE MØTER: For tredje gang møter Odd Petter Magnussen den britiske ministeren Alistair Burt. De diskuterer løsninger på det 10 år gamle uoppklarte drapet på Martine Vik Magnussen. Foto: Mattis Sandblad / VG

10 år etter Martine-drapet: Faren reagerer på kondolanse

Publisert: 13.03.18 18:07 Oppdatert: 13.03.18 22:53

LONDON (VG) Odd Petter Magnussen synes det er rørende at britiske myndigheter løfter Martine-saken til høyeste hold på 10-årsdagen for drapet, men har ikke mye til overs for kondolansen fra Farouk Abdulhaks familie.

I dag møtte Magnussen den britiske ministeren Alistair Burt, som har ansvar for Midtøsten-spørsmål

I bygningen til Foreign & Commonwealth Office, like ved Downing street nummer 10, skulle de diskutere «nye og bedre innfallsvinkler» for å få datterens angivelige drapsmann stilt for retten i London.

– Jeg kan ikke gå konkret inn på tematikken i møtet. Hele saken er en taktisk øvelse, og vi kan ikke gå ut med taktikken, sier Magnussen på vei inn i den monumentale bygningen.

Farens oppfordring

14. mars er det 10 år siden datteren Martine Vik Magnussen ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak fra Jemen bodde.

Han flyktet til Jemen dagen etter at Magnussen forsvant, et land hverken Norge eller England har utleveringsavtale med.

Abdulhak, som ble etterlyst av Scotland Yard etter drapet, er aldri blitt stilt for retten på grunn av nettopp blant annet manglende utleveringsavtale.

– Det er et tankekors at vi har denne typen alvorlig sak, og at man til tross for et stort diplomati og stor innsats, ikke klarer å komme til en løsning, sier Magnussen.

Han omtaler de siste 10 årene som krevende. Nå er han igjen London for nye møter, men også for onsdagens 10-årsmarkering av drapet, utenfor Scotland Yard-bygningen ved Themsen.

– Jeg skal være ærlig på at det ikke er noen konkret løsning i sikte, men summen av dette pådraget her, samt alle andre ting foregår, gjør at jeg ikke kan forstå annet enn at det må lønne seg for mistenkte å kanskje vurdere å bli ferdig med dette. Og da kunne bli en fri mann etter en eventuell straff er sonet, i stedet for å være en etterlyst person resten av livet.

Overrasket over kondolanse

Aftenposten videreformidlet mandag et brev fra den jemenittiske milliardæren Shaher Abdulhak (80), Farouks far:

«Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanser til familien Magnussen», skriver faren og legger til at den norske familien har gjort sitt beste de siste årene for å forsøke å løse «denne forferdelige hendelsen». Han skriver også ifølge avisen at han støtter familiens arbeid med å løse saken.

I London svarer Martines far slik på spørsmål om hvordan han reagerer på kondolansebrevet:

– Jeg vil ikke ha noen kommentar til det, annet at jeg er overrasket over tidspunktet og innholdet i den. Den har ingen innvirkning på livet mitt, men man bygger seg opp en ytterligere forsterket oppfatning om hvilke etiske standarder visse mennesker som vi må forholde oss til, riktignok veldig indirekte dog, har, sier Magnussen.

– Veldig optimistisk

Han mener det er bemerkelsesverdig at saken nok en gang løftes opp på det høyeste nivå i England.

På spørsmål om han tror saken kan løses, er svaret at han er «veldig optimistisk».

– Det er basert på en helhetsvurdering av alle sider ved konflikten i Jemen, sier Magnussen, som også presiserer at han nå er mer håpefull enn noen gang.

Minister Burt forsikret om at britisk politi vil etterforske saken med mål om å få mistenkte Abdulhak stilt for retten.

– Vi har henvendt oss gjentatte ganger til hans familie med beskjed om at han bør returnere, og vil fortsette å gjøre alt vi kan for at han gjør det, sier Burt.

– Er det håp for at saken vil få en løsning?

– Ja, det skal ikke være mulig for å en mistenkt å flykte, sier Burt, som pekte på at dersom Adulhak drar ut av landet, kan det være mulighet for oppklaring gjennom registreringer på flyplasser.