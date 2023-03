Svetlana Tikhanovskaja deltok under fredsprisutdelingen i desember i fjor. Her snakker hun med statsminister Jonas Gahr Støre når de ankommer banketten på Grand Hotell.

Tikhanovskaja dømt til 15 års fengsel in absentia i Belarus

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er dømt til 15 års fengsel for høyforræderi i hjemlandet, melder det belarusiske nyhetsbyrået Belta.

NTB

Tikhanovskaja (40) har de siste årene levd i eksil i Polen og Litauen.

I midten av januar innledet belarusiske myndigheter en rettssak mot henne, der hun in absentia var tiltalt for høyforræderi. Selv har hun kalt rettssaken for en farse. Innen juss betyr in absentia at den det gjelder, ikke er til stede.

– Disse rettssakene er ikke rettssaker i det hele tatt, det er en farse, og det har ingenting å gjøre med rettferdighet, sa hun til AFP i forbindelse med at rettssaken mot henne og flere andre opposisjonelle startet.

Les VGs siste intervju med Tikhanovskaja: Frykter hjemlandet «svelges av Russland»

Tikhanovskaja overtok rollen som opposisjonsleder etter at ektemannen hennes, Sergej Tikhanovskij, ble fengslet før valget i Belarus i 2020. Han ble året etter dømt til 18 års fengsel.

Etter valget påberopte Tikhanovskaja seg seieren selv om president Aleksandr Lukasjenko sto igjen som den offisielle vinneren.

Presidentvalget i 2020 førte til en massiv protestbølge i Belarus, som ofte blir kalt Europas siste diktatur. Flere opposisjonspolitikere ble pågrepet, mens blant andre Tikhanovskaja flyktet til utlandet.

Fra sin eksiltilværelse har hun rettet hard kritikk mot Lukasjenko og oppfordret til sanksjoner mot regimet.

