I HARDT VÆR: Tysklands forbundskansler og partileder for sosialdemokratene (SPD) får kritikk både fra opposisjonen, partifeller og regjeringspartnere for å holde igjen på Leopard 2-stridsvogner til Ukraina.

Scholz hardt presset om stridsvogner til Ukraina: − Han har vært vinglete

Tyskland vil ikke sende etterlengtede stridsvogner til Ukraina før NATO-allierte gjør det samme. Scholz får kritikk både fra motstandere og sine egne. – Dette er kinkig for dem, sier ekspert.

Ukraina har bedt innstendig om kraftigere våpen for å vinne krigen mot Russland.

Øverst på ønskelisten står de tyske stridsvognene Leopard 2, som ifølge militæreksperter kan endre krigen.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba etterlot ingen tvil da han møtte sin tyske kollega Annalena Baerbock på et uanmeldt besøk i Kharkiv onsdag.

– Jo lengre tid det tar å ta avgjørelsen, desto flere vil dø, sa han.

Tidligere sa forbundskansler Olaf Scholz at våpenforsendelser til Ukraina må koordineres med de allierte.

Presset øker mot Scholz, som mottar kritikk både fra opposisjonen, regjeringspartnere og partifeller.

– Han har vært vinglete. Han har et vanskelig terreng å balansere i, sier Kate Hansen Bundt, som er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité.

TYSKLAND-KJENNER: Kate Hansen Bundt er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité. Hun har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg for forsvar- og sikkerhetspolitikk. I 2018 ble hun tildelt Willy Brandt-prisen for sin innsats for tysk-norske forbindelser.

Scholz’ spagat

Utenrikspolitisk talsperson for det største opposisjonspartiet i Tyskland kaller regjeringens politikk en «tragedie», ifølge Tagesspiegel.

– Våpenleveranser til Ukraina er nødvendige for å presse tilbake den russiske okkupasjonen fra ukrainsk territorium, og en forutsetning for en politisk løsning som gjør slutt på krigen, sier Norbert Röttgen (CDU) fra Angela Merkels tidligere parti.

Tyskland-ekspert Hansen Bundt peker på at det også er splittelser innad i trepartiregjeringen bestående av Scholz’ parti Sosialdemokratene (SPD), De Grønne og Fridemokratene (FDP).

– Tyskland kan ikke utelukke leveranser av Leopard-stridsvogner for å støtte Ukrainas væpnede styrker fremover, sa økonomiminister Robert Habeck fra SPDs juniorpartner i regjeringen De grønne, ifølge Reuters.

UENIGE: Visekansler og økonomi- og klimaminister Robert Habeck (t.v.) har vært en av de tydeligste stemmene i den tyske regjeringen for å sende stridsvogner til Ukraina. Her sammen med forbundskansler Scholz under et møte i regjeringen 11. januar.

Men krefter i Scholz’ eget parti motsetter seg forsyning av de tyngre stridsvognene til Ukraina, og setter partilederen i spagat.

Motstanderne har grovt sett tre innvendinger, forklarer Hansen Bundt.

– Det ene er at de frykter eskalering av krigen, og at NATO kan bli dratt inn i den.

– Så har du de som er rene pasifister og vil forhandle om fred.

– For det tredje har du dem som mener at inkludering av Russland er eneste farbare vei til et stabilt Europa. Dette er kjernen i tysk «Østpolitikk», sier hun med referanse til Willy Brandts omdiskuterte politikk om å forbedre Tysklands forhold til de kommunistiske statene i Øst-Europa på begynnelsen av 1970-årene.

MATRIARKEN: Leopard 2-stridsvogner blir av flere militæreksperter beskrevet som et av de mest effektive våpnene på slagmarken.

– Kinkig

For et år siden var det festet i Tysklands grunnlov at landet ikke skal sende våpen til land i krig.

Tyskland snudde etter først å ha fått massiv kritikk for å kun sende 5000 hjelmer til Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar.

Siden har de trappet kraftig opp med forsendelser av luftvernsystemer, artilleri, ammunisjon og annet.

Nå har flere land signalisert at de vil bidra med tyngre våpen:

President Emmanuel Macron har kunngjort at Frankrike kommer til å sende panservogner av typen AMX 10 RC.

Lørdag sa Storbritannia at de vil sende stridsvogner av typen Challenger 2.

Onsdag sa Polen at de er klar til å sende Leopard 2 panservogner til Ukraina.

Etter at USA 5. januar sa at de vil forsyne Ukraina med rundt 50 Bradley stormpanservogner fulgte Tyskland opp med å love 40 Marder stormpanservogner.

Sistnevnte er lett pansret, bevæpnet og kan frakte rundt 10 soldater. Men foreløpig ingen stridsvogner.

Utviklingen mot at allierte sender tyngre artilleri, gjør at det blir vanskeligere for Tyskland å si at de ikke vil sende stridsvogner før andre gjør det, mener Bundt Hansen.

– Dette er kinkig for dem, sier hun.

PRESSMIDDEL: Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen tror det kan ligge strategiske vurderinger bak at Tyskland inntil videre ikke har villet sende Leopard 2.

«Slagmarkens dronning»

Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sa til VG 7. januar at det kan ligge strategiske vurderinger bak avgjørelsen om å holde igjen på stridsvognene.

– Det er mulig at land som Tyskland og Frankrike holder tilbake på de tyngste våpnene, som stridsvogner, for å ha et pressmiddel i bakhånd dersom Russland skulle forverre energitilgangen enda mer.

Panservognene er viktige for å gjenerobre okkupert land, påpeker han.

– Men det er ingen tvil om hva som ville gitt aller størst effekt for å vinne frem på bakken: Stridsvogner er «slagmarkens dronning», utdyper han.

Karlsen tror at det etter hvert vil bli lettere å utstyre Ukraina med tyngre våpen, som stridsvogner.

– Min vurdering er at dess mer brutale Russland er, desto enklere vil det bli å argumentere for å gi Ukraina avansert våpen, tror han.