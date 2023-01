STYRTET: Flyet gikk ned i en ravine nær flyplassen det skulle landet på.

Video fra innsiden av flyet skal ha fanget de siste sekundene før dødsstyrt

Alt ser ut til å være som normalt i videoen som skal vise flyet som styrtet i Nepal i det flyet går inn mot landing. Så starter det plutselig å riste.

Så langt er det meldt at 70 mennesker er funnet døde etter at et ATR 72-fly fra Yeti Airlines søndag krasjet ned i en ravine mellom den gamle og den nye flyplassen i Pokhara sentralt i Nepal.

To er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke håp om at noen av dem har overlevd. Flyet er fullstendig knust.

Mandag kom nyheten om at de såkalte svarte boksene – ferdsskriveren og taleregistratoren – i flyet er funnet. Disse kan være med å gi svar på hva som var årsaken til ulykken. Foreløpig er dette uvisst.

Det var klarvær da ulykken skjedde.

Smilende passasjerer

Nå har en video dukket opp i sosiale medier som skal være filmet fra innsiden av flyet like før flyet styrter. Angivelig skal en passasjer, Sonu Jaiswal (29) fra India, ha filmet og streamet live på Facebook.

Ifølge Times of India var han om bord sammen med tre kamerater, Anil Rajbhar (28), Vishal Sharma (23) og Abhishek Singh Kushwaha (23), fra Baresar i Ghazipur i India, like sør for Nepal. De skal ha vært på vei til Pokhara for å drive paragliding.

BBC har også omtalt saken. De har blant annet snakket med en lokal journalist som en venn av Jaiswal viste videoen til. De viderebringer også et bilde av Jaiswal, som ser ut til å være samme person som man ser i videoen.

I videoen, som er rundt halvannet minutt lang og ser ut til å være filmet fra bakerste rad, ser man smilende passasjerer. Det blir filmet både ut vinduet og inne i kabinen.

På bakken på utsiden kan man dra kjensel på flere steder fra byen Pokhara. Blant annet en høyde med et tempel på og en idrettsstadion.

Fra innsiden av kabinen kan man blant annet se flyselskapet Yetis logo på nakkestøtten i flysetet.

Etter rundt 35 sekunder ser man flyet foreta en venstresving. 11 sekunder senere begynner det å riste.

Risting og flammer

Like etter hører man flere som skriker.

I de neste sekundene er det ikke mulig å se noe fra videoen. Det er bare risting, ubestemmelige lyder og enkelte lysglimt.

Først 11–12 sekunder etter at det startet å riste kan man igjen skimte noe i videoen. Det man ser er flammer, og etter hvert noe som minner om vegetasjon. Noe det var der flyet styrtet.

Sekunder senere er det ikke lenger mulig å se noe av videoen, og den tar etter hvert slutt.

Du kan selv se videoen her - vi advarer mot sterke scener:

VG har selv verifisert at det man ser ut vinduet i videoen er byen der flyet styrtet. VG kan likevel ikke gå god for at det faktisk er styrten som er filmet.

Men lokale myndigheter i India bekrefter at Sonu Jaiswal er blant de omkomne i flyet. Et søskenbarn av ham forteller også han var live på Facebook like før styrten.

Eks-politiker hevder det er ekte

– Sonu var på Facebook live etter at han gikk om bord i flyet til Pokhara. Livestreamen viser at Sonu og hans kamerater var i godt humø, men plutselig kommer det flammer før streamen stopper, sier søskenbarnet, Rajat Jaiswal, til Times of India.

Flere andre venner og familiemedlemmer sier de har sett videoen, og hevder den er ekte. Det er uklart hvordan Jaiswal koblet seg på internett fra flyet.

Et tidligere parlamentsmedlem i Nepal, Abhishek Pratap Shah, sier til den indiske TV-kanalen NDTV at redningsmannskaper har funnet telefonen det var filmet med. Der fant de også videoklippet.

– Det (videoklippet) ble sent av en venn av meg som hadde fått det fra en politioffiser. Det er et ekte opptak, sier Shah til kanalen.

Fra offisielt hold i Nepal er ikke disse påstandene bekreftet. Opptaket har heller ikke blitt kommentert av nepalske myndigheter.

Bekreftet døde

Times of India får også bekreftet fra en høyerestående politimann at fire fra området i India hvor Jaiswal kom fra var bant de omkomne.

– Vi opprettet grupper for å bekrefte deres identitet, og det ble klart at de fire var fra Baresar.

Den lokale politistasjonssjefen, Devendra Pratap Singh, bekrefter identiteten til de fire. Han forteller blant annet at han har besøkt faren til en av dem, Anil Rajbhar.

– Han fortalte at de fire, Anil, Abhishek, Vishal og Sonu hadde reist til Nepal 13. januar, og planla å bli én uke.

Den eldste broren til Abhishek Singh Kushwaha, Abhinay, forteller at de har blitt oppringt fra både Nepal sin ambassade i India og Indias ambassade i Nepal med informasjon om at levningene etter de fire vil bli sendt til India mandag.

Sonu Jaiswals far, Rajendra Prasad Jaiswal, sier ifølge BBC at han ikke har orket å se videoklippet selv.

– Jeg har bare hørt om det fra Sonus venner. Våre liv har kollapset.

