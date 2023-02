ØRKENSOL: I Gobi-ørkenen eksperimenterer Kina med å «fange sol» med smeltet salt. Kineserne er størst i verden på fornybar energi – og klimagassutslipp.

Her er det grønn boom etter Putins krig

Krigen i Ukraina har ført noe overraskende med seg. Og tempoet går raskere enn de fleste hadde trodd.

Da Russland invaderte Ukraina for snart et år siden, satte det i gang en bekmørk spiral for Europa og verden:

Enorme lidelser, atomtrusler, inflasjon og energikrise.

Samtidig har krigen satt fart i utbyggingen av fornybar energi: fornybar energi:Fornybar energi, som vindkraft, vannkraft, bølgekraft og solenergi, er kilder som vi ikke kan bruke opp, men som jorda stadig lager mer og mer av.

De neste fem årene vil det bygges ut like mye grønn energi som det ble gjort de foregående 20 årene, slo Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig fast i en rapport

Innen 2025 – altså om bare to år – kan fornybar energi bli den største energikilden i verden, og med det overta førsteplassen til det forurensende kullet, mener IEA.

Investeringene i sektorer som fornybar energi, kjernekraft, nullutslippskjøretøyer har nådd samme nivå som investering i fossil energi, ifølge en rapport fra BloombergNEF tirsdag denne uken.

Info Så mye vil det øke Den globale fornybar-kapasiteten ventes å vokse med 2.400 gigawatt fram til 2027, ifølge IEAs prognoser.

Dette tilsvarer Kinas samlede kapasitet for energiproduksjon.

Veksten er 30 prosent høyere enn det som var ventet for bare et år siden. Kilde: NTB og IEA Vis mer

LUFTIG: To teknikere tar en sjekk på en vindturbin i Bernsdorf i Tyskland.

– Krigen, og energikrisen den har utløst, får fart på det grønne skiftet, og Europas grønne giv. Jeg er positivt overrasket over at det går så fort, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Den samme grønne boomen skjer også i utslippsgigantene Kina, USA og India, mener han.

KLIMASTATSRÅD: Espen Barth Eide (Ap).

Skitten vinter, renere vår?

Før krigen fikk Europa 40 prosent av gassen sin fra Russland. Som et svar på Europas sanksjoner mot Russland, strupte Putin gassen. Og energiprisene skjøt i været.

Europeiske land lette desperat etter andre kilder til energi. De hadde ikke lenger råd til å være avhengige av Russland.

Land som Tyskland gjenåpnet gamle kullfabrikker. Demonstrasjonene har ikke latt vente på seg.

RASER: Unge klimaaktivister skuer mot dagbruddet der det utvinnes brunkull i Luetzerath i Tyskland i november.

– Den kortsiktige effekten av krigen er en skitnere vinter, påpeker Eide.

Kull, olje og gass: Klimaverstingene gjenoppstår

– Det er bare en midlertidig forverring mens vi venter på de nye tingene. Krigen gjør at utslippene går opp på kort sikt, men raskere ned på lang sikt. Alt tyder på at det er den veien det går, mener Ap-statsråden.

Ifølge klimaministeren har EU «levert over evne» på klima i det siste. Flere vedtak enn man trodde har gått igjennom.

– Sannsynligvis er det fremskyndet av krigen.

– Men det tar tid. Du kan ha lyst på en havvindpark i morgen, men du må jo bygge den også, sier Eide.

TATT AV VINDEN: Danmarks statsminister Mette Fredriksen ser ut over vindturbinene på Middelgrunden vindmøllepark i Øresund mellom Danmark og Sverige.

Dette har han mest tro på

Klimaministeren vil trekke frem to eksempler på den grønne boomen:

Havvind i Nordsjøen

Det pågår en stor satsing fra Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Norge i Nordsjøen.

– Havvind i Nordsjøen blir en svær energikilde. Dette er et av de stedene på kloden med best og mest stabile vindforhold, hvor det i tillegg bor noen.

KONGELIG BESØK: Nederlands konge Willem-Alexander besøkte Nordsjøen i august, for å se på utbyggingen av vindkraft til havs.

Her hjemme har vindkraft allerede slått rekorder, ifølge NRK: I oktober hadde 64 vindkraftverk levert like mye elektrisitet som all vindkraft leverte i hele fjor.

Solceller

Europakommisjonen vil ha obligatorisk installasjon av solceller på alle offentlige bygg og fabrikker med flatt tak.

Eide sier han ikke vurderer påbud i Norge, men ser at stadig flere ønsker å installere solceller.

DISNEY: Parkeringsplassen i Disney-land i Paris har fått tak av solceller. FLYTENDE: I Haltern ligger Tysklands største flytende solcelleanlegg. FØRST UT: Frankrike var først ut i Europa med store, flytende solcelleanlegg som dette i O'Mega1 i Piolenc.

Rapport fra Brussel

Forskningsleder Merethe Dotterud Leiren ved Cicero senter for klimaforskning tar telefonen i en kort pause under et klimamøte i Brussel.

Hun kan bekrefte at det er hektisk aktivitet for å gjøre Europa grønnere:

– EU har ikke mistet trykket på klimapolitikken, selv om krigen har gjort

at EU vektlegger energisikkerhet mer enn tidligere.

– Vi ser planer om en stor utrulling av fornybar energi. EU hadde allerede en ambisiøs klimapolitikk før krigen, men nå er målene enda høyere og tempoet er blitt høyere.

Info Grønn boom i EU: Dette gjøres Leiren trekker frem noen nye eksempler fra EU: Repower EU , en plan Europakommisjonen la frem i mai i fjor, kom som et direkte svar på krigen. Hvordan skal EU bli uavhengige av russisk gass. Løsningen? Energieffektivisering, flere energikilder, og rask og storstilt satsing på fornybar energi.

EU har som mål om å doble solenergi, doble bruk av varmepumper, øke produksjon og import av hydrogen, og øke tempo på utbygging av havvind.

Kjappere konsesjonsrunder skal sørge for at søknader om å få bygge ut eksempelvis vindkraft får grønt lys raskt.

Et nytt kvotehandelssystem for transport og bygg skal gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser i disse sektorene.

En ny avgift skal legges på varer og tjenester som importeres til Europa, tilsvarende den utslippsprisen som man ville ha betalt hvis det var produsert i Europa. Vis mer

En del ting er kanskje ikke synlig på bakken ennå. Men Leiren forsikrer om at mye er på gang i maktens korridorer.

I BRUSSEL: Klimaforsker Merethe Dotterud Leiren foran Europakommisjonen, der hun deltok på et seminar om energikrisen.

– EU svarer på krisen med mer grønn giv og klimapolitikk, mener hun.

– På lengre sikt kan vil vi se resultater av dette – vi vil se mer fornybar energi, energieffektivisering, etterisolering av hus og mer transport som går på nullutslippsteknologi.

Kina bygger «big time»

Men det er altså ikke bare EU som opplever en grønn bom.

– Hele Vesten, inkludert Japan og Sør-Korea, er på det samme sporet som EU. Det samme gjelder Kina, sier klimaminister Eide.

Kina er verdens største utslippsland, og bruker vanvittig mye kullkraft. På samme tid er de størst i verden på investeringer i fornybar energi.

PANDA: Kineserne har bygget et solcelleanlegg i Datong i den sørlige Shanxi-provinsen formet som en panda – et dyr som kun lever i disse områdene. FORENIG: Vindmøller i horisonten bak strandnyterne i Dongfang i Hainan-provinsen. KUPERT: I Chuzhou i den østlige Anhui-provinsen er det bygget solceller over bakker og berg. TIL ELBIL: Fabrikkarbeidere i Jiangsu-provinsen lager litium-batterier til elbiler.

Hvorfor? Fordi fornybar energi er gunstig på flere måter: Det er bra for klima, bra for lommeboken og gjør land mer selvberget.

– Sånn tenker de i Kina også. De ser at alt de importerer kommer med båt over streder som den andre stormakten, USA, kan stenge. I Kina utelukker de ikke at det kan skje.

– Derfor vil Kina lage sin egen energi, så der bygges det kraftverk for sol og vind «big time», forklarer Eide.