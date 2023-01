Stoltenberg i Davos: Putin ofrer titusener unge liv for å nå politiske mål

DAVOS/OSLO (VG) Jens Stoltenberg takker allierte land for nye stridsvogner og tunge pansrede kjøretøyer til Ukraina, og sier at han venter flere bidrag denne uken. Han ser ingen tegn til at president Putin vil gi opp krigen.

– Krigen er nå i en kritisk fase, og det er ingen tegn til at president Putin forbereder forhandlinger eller fred. Tvert imot, han forbereder mer krig, sier Natos generalsekretær til VG i alpebyen Davos.

Stoltenberg deltok i en debatt på World Economic Forum onsdag ettermiddag. Han hastet onsdag mellom møter i Davos, og ba pent om kaffe da han satte seg ned med VG.

Han sier at budskapet til WEF er at Vesten må fortsette å støtte Ukraina med våpen, og at det er eneste vei til å få slutt på krigen.

– Hvis vi vil ha slutt på krigen i morgen, må vi gi Ukraina våpen i dag, sier Nato-sjefen.

KLAR TALE: Nato-sjef Jens Stoltenberg gjør det tindrende klart at bare våpen og kamp kan stanse Putin.

Ofrer unge liv

– President Putin har vist seg villig til å ofre tusener, titusener, av unge liv for å nå sine politiske mål, sier han og viser til at president Putin har mobilisert mer enn 200 000 nye soldater nå i vinter.

– Det Russland nå prøver på, er å oppveie med kvantitet de de mangler i kvalitet, sier Stoltenberg.

Tyngre våpen

Fredag drar Stoltenberg til USAs store militærbase i den tyske byen Ramstein, hvor 50 allierte land sender sine forsvarsministere til et nytt møte i den USA-ledede støttegruppen for Ukraina.

Det store temaet vil være å forsyne Ukraina med enda tyngre våpen, stridsvogner og tunge pansrede kjøretøyer.

– Jeg ønsker velkommen at flere Nato-land nå trapper opp, og har annonsert at de er klare til å levere pansrede kjørtøyer og stridsvogner til Ukraina. I dag kom Canada med et stort bidrag på 200 pansrede personellkjøretøy, sier Stoltenberg.

Frankrike og Storbritannia har også annonsert tungt utstyr til Ukraina.

Press mot Tyskland

Samtidig øker presset mot Tyskland om å gi grønt lys til å sende tysk-produserte Leopard II stridsvogner. Land som Finland og Polen har sagt seg villig til å bidra med Leopard, men sier at de avventer tillatelse fra produsentlandet Tyskland.

Boris Pistorius (62) er utnevnt som ny tysk forsvarsminister, og tiltrer torsdag. Han ventes å komme med en avklaring i Ramstein fredag.

– Vil du legge press på Tyskland for å få dette avklart nå?

– Flere land har sagt at de vil gi Leopard stridsvogner. Det er en sak som nå diskuteres mellom Nato-land, og det vil sikkert bli tema i Ramstein, sier generalsekretæren.

– Hva skal til for å få til fredsforhandlinger?

- Det blir ikke forhandlinger før president Putin skjønner at han ikke kan vinne krigen på slagmarken. Det har vært forsøk på forhandlinger, men han har ikke ønsket å respektere Ukraina som en selvstendig nasjon.

– Det er motstand mot våpenleveranser i noen Nato-land. Hva skjer hvis Ukraina ikke får våpen utenfra?

– Ukraina får våpen. Og jeg er trygg på at det kommer flere bidrag på fredag, sier Stoltenberg.

Han sier at han også vil gjenta budskapet han hadde til NHOs årskonferanse i Oslo, til næringslivstoppene i Davos:

– Økonomiske beslutninger har konsekvens for vår sikkerhet. Vi gjorde oss avhengige av russisk gass. Den feilen må vi ikke gjenta overfor andre autoritære regimer som for eksempel Kina, sier Stoltenberg.