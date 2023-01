HAV: Så langt øye kan se, i alle fall på dette bildet, ligger det rotorblader fra vindmøller rundt omkring i USA.

Texas: Her ligger vindmøllenes kirkegård

SWEETWATER (VG) På et jorde ute på landsbygda i Texas vokser ugresset blant flere tusen enorme rotorblader. Resirkuleringseventyret led en sakte død.

Det ligger til og med en helt vanlig kirkegård på den andre siden av veien for det hvite, bølgende havet av glassfiber og plast.

– Når det er begravelser ser de bladene, venner og familie av den avdøde, og så ringer de til oss og klager. Jeg klandrer dem ikke, sier David Vela, rådmann i vindkraftbyen Sweetwater i Texas.

Men det er andre problemer også: Klapperslanger, som det er svært mange av her, liker seg blant de oppsagede rotorbladene, sammen med skadedyr.

Det var i 2017 at selskapet Global Fiberglass Solutions (GFS) kjøpte en gammel aluminiumsfabrikk i Sweetwater for å resirkulere utdaterte vindmølleblader.

De hopet seg opp, år for år, uten at selskapet kom i gang med resirkuleringen.

– Alle var begeistret over dette, men så gikk det skeis på grunn av manglende finansiering, sier Miesha Adames, direktør ved kontoret for næringsutvikling i Sweetwater.

VINDFULLT: På åser og hellinger rundt Sweetwater ser man vindmøller overalt. Siden de første kom på slutten av 1990-tallet, er det nå over 1400 i området.

Vokser raskt

Nolan County, hvor Sweetwater ligger, har over 1400 vindmøller – én av USAs største konsentrasjoner av vindkraft.

Samlet megawatt er på rundt 2400, mot Norges rundt 4650 megawatt.

Vindkraft er blant de billigste og hurtigst voksende kildene til fornybar energi, spesielt nå hvor mange land er desperat etter andre strømkilder enn Putins gass.

Skepsisen til lokalbefolkningen her snudde raskt da private landeiere, ofte bønder, så hvor mye de kunne tjene på å leie ut jorda til vindkraftselskaper.

I Norge er det en opphetet debatt om støy, utsyn og dyreliv.

PROBLEMLØSERE: Miesha Adames, direktør ved Sweetwater Economic Development, og David Vela, «city manager» i Sweetwater – en slags rådmann.

Resirkulering vanskelig

Skyggesiden er problemet med å finne ut hva man skal gjøre med rotorbladene når de må byttes ut. De kan være over 100 meter lange, veier mange tonn og er noe brysomme å transportere.

Det plukkes ned rundt 8000 blader i året i USA og 3800 i EU, ifølge Faktisk.no. I USA vil dette vokse til 10.000–20.000 årlig etter 2030, ifølge Chemical & Engineering News.

Å begrave dem i deponier har vært det vanligste, også i Norge, da de må kasseres etter 10 til 25 år, avhengig av når de ble produsert.

Glassfiberen er gjerne blandet med hardplast og andre materialer for å gjøre bladene i stand til å tåle hardt vær i et par tiår.

Resirkulering av rotorbladene har derfor vist seg å være vanskelig – om enn svært ønskelig – og med foreløpig skrale økonomiske utsikter.

UTSIKT: Noen i Sweetwater bor tett på bladene.

Hopet seg opp

Ideen til GFS i Sweetwater var å resirkulere rotorbladene til små pellets som kunne brukes i produksjon av andre materialer, blant annet i forbindelse med bygging av togskinner.

I stedet hopet rotorbladene seg opp i småbyen. For et par år siden fikk de lokale myndighetene nok – og engasjerte advokater.

I delstaten Ohio fikk GFS større og raskere trøbbel. Der sendte lokale miljømyndigheter selskapet til Ohios riksadvokat for etterforskning. Selskapet hevdet de samarbeidet med myndighetene.

Samtidig regnet Sweetwaters myndigheter på hva det ville koste å få alt transportert de rundt 4000 bladene til et deponi. Da prislappen viste seg å være rundt 40 millioner kroner, var det uaktuelt.

Vindmøllene, som genererer store skatteinntekter, står nemlig i fylket rundt (Nolan County). Byen Sweetwater, hvor bladene ligger, er en selvstendig enhet med med en relativt liten økonomi, som ikke får skatteinntekter fra fornybareventyret.

– Dette forandrer ikke på det jeg opplever er pluss med vindenergi, men dette er en negativ side ved det som vi må finne ut av, altså hva vi gjør med disse bladene, sier Adames.

Nye eiere

Sjefen i GFS, Don Lilly, lovet for et lite år siden at finansiering var på vei overfor Daily Mail.

Men i august i fjor var det klart at fabrikken og de 4000 rotorbladene heller fikk nye og noe hemmelighetsfulle eiere. De lokale myndighetene er bundet av en taushetsavtale om videre planer.

Da VG besøker industriområdet møter vi et par arbeidere. De tror de jobber for GFS, og ikke de nye eierne.

– Jeg er blitt fortalt at de prosesserer rundt to blader daglig, sier Adames ved næringskontoret i Sweetwater.

Det betyr rundt 2000 dager, eller 6–7 år, før alle er borte.

– Slik vi forstår det, så er det som at vi nå må starte helt forfra med en ny eier, sier Adames.

– Penger på bordet

Det finnes også noen lyspunkter i historien om resirkulering av rotorblader fra vindmøller.

Carbon Rivers, et selskap i delstaten Tennessee har ved hjelp av pyrolyse pyrolysePyrolyse er en kjemisk prosess hvor sammensatte stoffer spaltes til enklere forbindelser ved bruk av varme i en "inert atmosfære", altså et rom med luft som har noe lavere oksygeninnhold, ifølge Store norske leksikon klart å finne frem til en prosess som bryter ned materialene rundt glassfiberen, slik at den kan resirkuleres og brukes i nye produkter, ifølge amerikanske myndigheter.

Andre aktører har kommet et godt stykke på vei til å resirkulere bladene til bruk i sement.

– Dette er privat sektor. Når det er penger på bordet og et potensial for å miste dem, så er det bare et spørsmål om tid før det kommer en løsning som er trygg for miljøet og fungerer for de involverte samfunnene, sier rådmann Vela.

Sweetwater hadde bare uflaks, mener de.

– Vi var byen som eksperimentet ble utført på, sier Vela.

VGs henvendelser om intervju med Global Fiberglass Solutions ble ikke besvart.

