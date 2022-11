Zelenskyj: Baby drept i missilangrep

Et missil traff nær barneavdelingen i den ukrainske byen Zaporizjzja, melder AFP og Interfax Ukraina.

Mediene siterer en uttalelse fra nødetatene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj melder på Instagram at det var et missilangrep som traff sykehuset i Vilnjansk i fylket Zaporizjzja. Angrepet fant sted natt til onsdag.

– Et spedbarn døde og en kvinne ble skadet. Det er trolig fortsatt folk i bygningsmassene, skriver presidenten.

– Som et resultat av et missilangrep i området til det lokale sykehuset ble bygningen på to etasjer som inneholdt den polikliniske barselavdelingen ødelagt, melder nødetatene på Telegram ifølge Interfax.

– På det tidspunktet var en kvinne og et nyfødt barn, samt en doktor i bygningen. Som et resultat av angrepet ble en baby født i 2022 drept. En kvinne og en lege ble reddet ut av bygningsmassene, heter det i en Telegram-post fra nødetatene.

Også guvernøren for Zaporizjzja, Oleksandr Starukh, melder at barnet døde.

– Sorgen fyller våre hjerter. Et barn som nettopp kom til verden har blitt drept, skriver han på sin Telegram-kanal.

Han deler der også bilder fra det som skal være ruinene av bygningen.

Den ukrainske riksadvokatens kontor melder at over 400 barn er blitt drept per 23. november 2022, som følge av Russlands angrepskrig.