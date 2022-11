EKS(?)MILLIARDÆR: Sam Bankman-Fried går gjerne i t-skjorte, hettegenser, shorts og sandaler – en uvanlig stil blant verdens rikeste. Her på kontoret til kryptobørsen i Hong Kong.

Kan bli tidenes finansskandale

Kryptobørsen FTX har gamblet med kundenes penger og regnskapene viser seg å være et eneste stort rot. Flere hundre milliarder kroner er allerede gått opp i røyk.

Kryptobørsen FTX varslet lørdag at den er i gang med et brannsalg: Børsen skal gå gjennom alle sine eiendeler og se om det finnes noe som kan selges.

FTX’ sammenbrudd er unikt, mener investeringsdirektør Robert Næss i Nordea, som sier han tror det kan bli tidenes finansskandaler:

– Jeg tror det. Det er så grovt hvordan de har behandlet kundenes penger, sier Næss.

FTX har søkt konkursbeskyttelse konkursbeskyttelseKonkursbeskyttelse og konkurs forveksles ofte. Konkurs vil normalt bety at en bedrift legger ned og at verdiene skal fordeles mellom alle bedriften skyldte penger. Konkursbeskyttelse betyr at selskapet beskyttes mot konkursbegjæringer i en periode, mens det forsøker å finne en løsning med alle selskapet skylder penger (kreditorer). og kjemper en desperat kamp for å overleve.

Selskapet ble stiftet av den eksentriske gründeren Sam Bankman-Fried (30), som for to uker siden var en av verdens rikeste menn.

HODET OVER VANN: Sam Bankman-Fried var en av verdens rikeste menn før han fylte 30. Nå kan han miste alt.

Skandalen har mange lag, men den utløsende avsløringen var denne: Kryptobørsen på Bahamas lånte bort 82 milliarder kroner av kundenes penger til Bankman-Frieds investeringsfirma, Alameda Research.

Alameda satt pengene i risikable investeringer, deriblant FTX’ egen kryptomynt.

De to firmaene skulle være helt atskilte; sannheten var en helt annen. Og da kundene stormet til børsen i begynnelsen av november for å ta ut pengene sine, klarte ikke børsen å betale dem ut og kollapset.

Info FTX Kryptobørs hvor kunder kan handle kryptovaluta med hovedkvarter på Bahamas. Stiftet av Sam Bankman-Fried (30) i 2019. Børsen omsatte en rekke ulike kryptovaluta, men hadde også sin egen mynt, FTT. Var på det meste verdsatt til 32 milliarder dollar. 2. november ble det kjent at brorparten av FTT-beholdningen befant seg hos Alameda Research, et investeringsselskap eid av Bankman-Fried som skulle være helt uavhengig av FTX. 6. november meldte en av verdens andre største kryptoaktører, kinesiske Changpeng Zhao, at han ville selge sin beholdning med FTT. Det skapte et press på prisen og startet en bankkrise, hvor kunder forsøkte å selge sine mynter. FTX havnet i en likviditetsskvis og klarte ikke å betale ut alle kundene og måtte stoppe uttak. Da kollapset kursen. Changpeng Zhao sa 8. november at det kunne være aktuelt for hans Binance å kjøpe FTX, men trakk seg dagen etter, som gjorde at FTX kollapset fullstendig. 11. november gikk Bankman-Fried av og FTX søkte konkursbeskyttelse. Vis mer

TRØBBEL I PARADIS: FTX’ hovedkvarter ligger på den karibiske øyen Bahamas.

Rollegalleriet i saken er også særegent: Bankman-Frieds er utdannet ved det prestisjetunge universitet MIT, vandrer ofte rundt i sandaler og shorts, kjører en gammel Toyota Corolla og hadde lovet å gi bort milliardformuen sin til gode formål.

Investeringsselskapet Alameda har vært drevet av Caroline Ellison (28), et mattetalent som har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om amfetamin og i perioder har hatt et romantisk forhold til Bankman-Fried, ifølge Wall Street Journal.

BEGAVET: Caroline Ellison har fortalt at hun leste Harry Potter til seg selv som 5-åring og utmerket seg tidlig for sine mattekunnskaper.

Skaper hodebry for amerikanske politikere

Bankman-Frieds fall skaper også problemer for en rekke amerikanske politikere – i hovedsak Demokrater – og andre som har mottatt pengedonasjoner fra ham som en del av lobbyarbeidet hans.

Washington Post skrev torsdag på lederplass at politikerne bør gi fra seg pengene.

Mediehus som Vox og The Intercept har også mottatt pengestøtte fra Bankman-Fried.

I slutten av november står Bankman-Fried på talerlisten under et New York Times-arrangement, hvor noen av de andre talerne er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg og tidligere finansminister Janet Yellen.

PRESIDENT-DONOR: FTX’ gründer var en av de største pengedonorene til president Joe Biden.

Omkring én million kunder kan ha tapt pengene sine på kollapsen. De 50 største kreditorene kreditoreneEn selskapet skylder penger. har mer enn 3,1 milliarder dollar utestående, kom det frem søndag.

Bostyreren BostyrerenI konkursprosesser tar en bostyrer (ofte en advokat) over kontrollen av selskapet og rydder opp ved å få oversikt over hva og hvem selskapet skylder penger og hvilke verdier selskapet sitter på. som nå er oppnevnt av domstolen for å rydde i FTX, John J. Ray III, sparer ikke på kruttet i konkurspapirene:

– Jeg har vært [bostyrer] for flere av de største selskapskollapsene i historien. Jeg har hatt oppsyn med saker som har involvert anklager om kriminalitet og misligheter, sier advokaten.

Han viser så til at han blant annet hadde ansvar for å rydde opp etter Enron-skandalen.

Enron var tidenes største konkurs i USA da selskapet gikk over ende i 2001, etter omfattende regnskapsjuks som blant annet skjulte store underskudd og enorm gjeld etter feilslåtte investeringer.

Likevel mener Ray III at FTX-skandalen er enda større:

– Aldri i min karriere har jeg sett så fullstendig mislykket selskapsstyring, og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som her, uttaler advokaten i konkurspapirene.

LEDESTJERNE: Da kryptovaluta begynte å falle i 2022, kjøpte

Å anslå hva som er tidenes største finansskandale er ingen nøyaktig vitenskap.

En metode vil være å bare se på verditap. Da vil for eksempel Worldcom-skandalen under dot com-boblen rundt årtusenskiftet være blant de største.

Telekomselskapet jukset med regnskapene sine og fikk blant annet inntektene til å se større ut enn de var.

Ikke største i rene investortap

Investorene o WorldCom tapte omkring 180 milliarder i papirverdier papirverdierBegrepet papirverdier brukes ofte for å understreke at det er snakk om noe annet enn kontanter, for eksempel aksjer, hvor verdien kan svinge mye. Selv om tapene i Worldcom var 180 milliarder på papiret, kan investorene ha skutt inn langt mindre penger, og så fått med seg kursoppgangen. Deres reelle tap kan derfor være lavere. da selskapet og kollapset i 2002 og selskapets direktør ble dømt til 25 år i fengsel.

I Enron var investortapene på 74 milliarder dollar.

Bernie Madoffs ponzi-svindel ponzi-svindelPonzi-svindel er en form for pyramidespill. Investorene blir lovet skyhøy avkastning, men det er i realiteten pengene som kommer inn fra nye kunder som brukes til å betale de eksisterende. Svindelen vil derfor før eller senere kollapse, når tilflyten av nye kunder ikke lenger er stor nok., som ble avslørt i 2008, vil være mindre om man sammenligner på denne måten. Her pågår opprydningen fortsatt, men et titall milliarder dollar gikk tapt.

Da det tyske betalingsselskapet Wirecard gikk over ende i 2020, hadde selskapet på det meste en verdi på 28 milliarder dollar. Selskapet jukset også med regnskapene og fant opp inntekter som ikke var reelle.

Theranos-skandalen, hvor gründer Elizabeth fredag ble dømt til 11 års fengsel, påførte investorene 10 milliarder dollar i tap.

Theranos svindlet investorene deres ved å forespeile dem at de hadde en revolusjonerende teknologi for blodprøvetesting, som i realiteten ikke fungerte.

FTX vil plassere seg midt i feltet. Selskapet var på et tidspunkt verdsatt til 32 milliarder dollar. Nå kan verdien være null.

DØMT: Elizabeth Holmes skapte et bilde av seg selv som en kvinnelig Steve Jobs, men ble til slutt dømt for svindel.

Næss mener likevel at FTX-saken skiller seg ut ved at den ikke er noe klassisk tilfelle av regnskapssvindel eller villedende lovnader til investorer.

– Det er mye villere, sier han.

Og fortsetter:

– Å tape 32 milliarder i verdsettelse er ikke uvanlig. Men det gikk utrolig fort. Men saken er også så unik, sier Næss.

– Hva er det som er unikt med saken?

– Det er litt som du skulle sette inn et bankinnskudd i Nordea og vi skulle brukt pengene til å kjøpe eiendommer i Dubai eller noe sånt, eller til og med kryptovaluta.

KRITISK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Kaos på innsiden – og i regnskapene

De foreløpige funnene til bostyreren viser også et regnskapsrot av de sjeldne, hvor det fortsatt kan komme nye overraskelser.

Blant funnene er:

Det er uklart hvor mye penger selskapet hadde da de søkte konkursbeskyttelse. Bostyreren har funnet 216 kontoer med pengeinnskudd fordelt på 36 banker verden over. Men foreløpig er det uklart hvor mye penger som befinner seg der fordi selskapet ikke hadde kontroll.

Selskapets penger skal ha blitt brukt til å kjøpe private eiendommer og andre eiendeler på Bahamas. Bankman-Fried bodde selv i en enorm villa på den karibiske øyen.

Kontrollen med utbetalinger var så dårlig at penger noen ganger ble utbetalt ved at ansatte sendte en melding i en chattekanal og fikk en emoji til svar.

Det er uklart hvor mange ansatte selskapet hadde og hvor mange datterselskaper det eide.

I et gruppesøksmål fra investorer som kom denne uken kalles selskapet for et korthus og en ponzi-svindel.

Rammer hele kryptomarkedet

FTX’ kollaps har hatt ringvirkninger på hele kryptovalutamarkedet. Bitcoin-kursen stupte for eksempel 22 prosent i dagene børsen gikk over ende.

De som fortsatt tror kryptovaluta er fremtiden, argumenterer for at Bankman-Frieds fall bare er et enkelttilfelle som ikke forandre noe som helst.

Næss, som er en uttalt kritiker av kryptovaluta, er uenig.

– Har kollapsen noe å si for kryptovaluta på overordnet nivå?

– Hadde du spurt meg om aksjer, hadde jeg sagt at dette var et godt tidspunkt for å kjøpe. Grunnen til at jeg ikke sier det om kryptovaluta, er at Sam Bankman-Fried skulle være den skikkelige i dette miljøet, sier Næss.

Han beskriver det som et «bedrageri på nivå med da Cæsar utbrøt ’også du, min sønn Brutus’», før han ble myrdet, fordi det er den som har vært ansett for å være den mest troverdige kryptoaktøren som viser seg å stå bak sviket.

Problem med tyveri

Kryptovaluta har fra før et utstrakt problem med tyveri, påpeker Næss, hvor ulike børser og markedsplasser jevnlig hackes.

– Det har i snitt vært to tilfeller i uken. Til sammen er det stjålet cirka tre milliarder dollar i tyverier. Det er som om du hadde satt pengene dine i banken og så var det to Nokas-ran om dagen, sier Næss.