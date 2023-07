PÅGÅENDE EVAKUERING: De siste dagene har turister og innbyggere blitt reddet fra flammene på Rhodos. Dette bildet er tatt lørdag.

Ny dramatisk evakuering på Rhodos: − Vi er veldig preget

RHODOS/OSLO (VG) Flere løper rundt gråtende og redde under den dramatiske evakueringen fra flammene som herjer den greske øya Rhodos. VGs reportere på stedet beskriver landskapet som apokalyptisk.

Kortversjonen Den greske øya Rhodos har opplevd dramatiske skogbranner den siste uken.

Over 30 000 mennesker er allerede evakuert, og landskapet beskrives som apokalyptisk av VGs reportere på stedet.

Situasjonen er prekær, med gråtende og redde innbyggere som forsøker å rømme fra flammene. Flere bygninger er brannskadet og biler er utbrent.

Det er den største evakueringen i Hellas' historie, drevet av en ekstrem hetebølge som har ført til mange skogbranner i hele Europa. Vis mer

VG er mandag formiddag i den lille landsbyen Gennadi, som nå evakueres for andre gang, på dag syv av skogbrannene på Rhodos.

Flammene nærmer seg og folk er livredde.

– Ut, ut, ut! roper de lokale og peker på hovedveien.

Idet VG kommer inn i landsbyen, kommer også 12 brannbiler og ti politibiler kjørende inn.

De starter nok en hektisk evakuering.

Flere innbyggere løper rundt og gråter i telefonen, mens brann- og politibiler strømmer til sentrum med blålys.

Foreldre med små barn, eldre og turister går forvirret rundt og forsøker å finne ut hva de skal gjøre.

En politimann på scooter jager folk ut av landsbyen.

Samtidig fylles varebiler av mennesker før de kjører ut av byen. Landskapet rundt dem er apokalyptisk - svart og grått av aske og nedbrent skog.

Lyden av skytteltrafikk med brannhelikoptre og brannfly som flyr frem og tilbake til sjøen for å hente vann.

Dramatikken fortsetter å prege lokalbefolkningen og turister på den populære ferieøya Rhodos, etter skogbrannene som har herjet i Hellas i flere dager.

Søndag kveld var mer enn 30.000 mennesker evakuert i sikkerhet på øya, ifølge greske Pro News.

Blant stedene som har vært hardt rammet gjennom helgen, er landsbyen Gennadi, sørøst på Rhodos. Flere bygninger i området er brannskadet og biler utbrent.

Én til to kilometere unna brannfronten, like utenfor Gennadi, møter VG noen lokale butikkeiere, alle svært emosjonelle av det som utspiller seg like ved.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn.

– Vi er veldig preget, sier en av dem.

Han forteller at de har fått beskjed om at brannfronten er på vei mot deres landsby.

– Vinden har snudd. Nå blåser flammene rett mot oss igjen, sier han.

Likevel skal det enn så lenge være trygt der de befinner seg ettersom området allerede er såpass utbrent, forteller han.

Evakueres på nytt

Landsbyen Gennadi ble evakuert i helgen, men ifølge VGs reportere er det mange mennesker i sentrum av byen mandag formiddag.

Politiet på stedet bekrefter til VG at det er iverksatt en ny evakuering av landsbyen.

Folk i Gennadi fikk mandag formiddag varsel om å evakuere til Kiotari, litt lenger nord på Rhodos.

NØDVARSEL: Innbyggere og turister i Gennadi fikk mandag formiddag et varsel på telefonene sine, om å evakuere fra landsbyen.

Største evakuering noensinne

En ekstrem hetebølge med temperaturrekorder har herjet i Europa i sommer. I flere land har den fått alvorlige konsekvenser.

1000 mennesker skal ha dødd som følge av hetebølgen i Portugal. I Spania kan over 500 dødsfall knyttes til varmen, ifølge Reuters. Begge landene har også opplevd flere titalls skogbranner den siste uken.

Evakueringene på Rhodos startet lørdag og er den største evakueringen i Hellas noensinne, ifølge politiets talsperson Konstantia Dimoglidou.

Flere turister på Rhodos oppholder seg for øyeblikket på skoler, konferanserom på hoteller og idrettsanlegg. VG skrev søndag om norske turister som ble evakuert fra øya.

Totalt 70.000 mennesker har forlatt ferieøya siden skogbrannene utviklet seg. Tallet forventes å dobles, ifølge den greske avisen Naftemporiki. TUI, Apollo og Ving jobber med å få nordmenn hjem fra Rhodos.

