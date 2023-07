Aktiver kart

Ukraina: Russisk angrep mot Odesa

Meldingene om eksplosjoner i havnebyen Odesa natt til tirsdag kommer kort tid etter at Russland trakk seg fra kornavtalen.

Luftforsvarssystemene i havneregionen Odesa i Ukraina ble natt til tirsdag iverksatt mot et russisk luftangrep, melder den ukrainske militæradministrasjonen.

– Odesa: Luftforsvaret er iverksatt til kamp, sier talsperson for Odesas militæradministrasjon, Serhij Bratsjuk, på Telegram.

Lederen for administrasjonen, Oleh Kimper, skriver på Telegram at Russland angrep Sør-Ukraina med droner.

Han ba samtidig innbyggerne om å holde seg i tilfluktsrom.

Det er ikke bekreftet fra uavhengig hold at det er snakk om et russisk angrep.

Flyalarmen ble også iverksatt i Mykolaiv, Kherson, Zaporizjzja, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd og Tsjerkasyj natt til tirsdag.

CNN skriver at deres team i Odesa har hørt eksplosjoner.

Meldingen om angrepet kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet, offisielt er utgått etter at Russland trakk seg fra den.

Det er fra havnene i Odesa-regionen det har blitt eksportert korn og andre matvarer ut fra Ukraina sjøveien.

