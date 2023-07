UROLIGE: Verdensledere uttaler seg om kornavtale-stopp

Verdensledere urolige: − Vil skade flere hundre millioner mennesker

Toppledere rundt om i verden er dypt bekymret etter Russlands beslutning om å trekke seg fra kornavtalen. – Et slag for mennesker i nød overalt.

Kortversjonen Russland trakk seg mandag fra en viktig kornavtale som FN og Tyrkia hadde forhandlet frem, noe som utløste sterke internasjonale reaksjoner.

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker bekymring for konsekvensene.

Ledere fra både EU, NATO og USA fordømmer Russlands handling, og påpeker at det vil forverre den globale matsikkerheten.

Trusselen mot matvaresikkerheten kan også påvirke Norge. Selv om Norge importerer lite korn fra Svartehavet, kan oppbruddet fra Russland medføre opphold i transport og høyere fraktkostnader. Vis mer

– Flere hundre millioner mennesker risikerer sult, mens forbrukerne rammes av en global levekostnadskrise, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Mandag kveld møtte FNs generalsekretær António Guterres pressen under en forsamling i FNs hovedkvarter i New York.

I en tale uttrykte han sin store bekymring for Russlands beslutning om å trekke seg fra avtalen som Tyrkia og FN forhandlet fram.

– I en tid der matproduksjon forstyrres av konflikter, klimaendringer, energipriser og mer, har denne avtalen bidratt til å redusere matvareprisene med over 23 prosent siden mars i fjor.

– Dette er et slag for mennesker i nød overalt.

FNs generalsekretær er ikke alene om denne bekymringen.

KORN FRA UKRAINA: Det bakes med Ukrainsk mel i Mogadishu i Somalia 16. juli.

Dette har skjedd:

Mandag bestemte Russland å trekke seg fra kornavtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel ikke har blitt møtt.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sier en rekke krav må oppfylles – først da er de villige til å fornye avtalen.

Avtalen som utløp mandag har blitt forlenget flere ganger, senest med 60 dager i mai, men mandag sa Russland at de ikke forlenger avtalen.

Avtalen om korneksport er nå offisielt utgått.

DE SISTE BÅTENE: Båten Tq Samsun forlater havnen i Odesa 16 juli

Sterke reaksjoner

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fordømmer på det sterkeste Russlands beslutning om å stoppe kornavtalen, og kaller det kynisk.

Nato-sjef Jens Stoltenberg er heller ikke nådig:

– Jeg fordømmer Russlands ensidige beslutning om å trekke seg fra kornavtalen, til tross for innsatsen fra våre allierte Tyrkia og FN, skrev Stoltenberg på Twitter mandag ettermiddag.

USA reagerer og mener at de må reversere beslutningen.

– At Russland trekker seg fra avtalen, vil forverre den globale matsikkerheten og skade millioner av mennesker, sa en talsperson for Det hvite hus mandag ettermiddag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener det er avgjørende at avtalen forlenges, melder NTB.

FØLGER RUSSLAND TETT: Christian Smedshaug og Tom Røseth.

Kan ramme Norge

For verden betyr dette svekket matvaresikkerhet i tiden fremover, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Prisene vil trolig øke ved alvorlig tørke i andre kornproduserende land – spesielt ved mindre avlinger i år eller neste år. Fattige land vil slite mer med økte priser på kornimport.

– For Norge betyr det økt fokus på matvaresikkerhet og nasjonal produksjon, samtidig som prisene på kornprodukter trolig vil øke, legger han til.

INSPEKSJON: Det utføres en kontroll på en av kornbåtene som er anket i Tyrkia oktober 2022.

– Større risiko

Christian Smedhaug i AgriAnalyse sier til VG at det at Russland ikke forlenger avtalen, ikke vil få veldig merkbare konsekvenser til å begynne med – spesielt ikke i Norge.

– For oss er det ikke dette umiddelbart dramatisk, siden Norge importerer lite fra Ukraina. Men det vil få konsekvenser i den forstand at det blir et opphold i transporten og dyrere frakt, sier Smedhaug.

Norge importerer korn fra områder som USA, Tyskland og Frankrike.

KORNAVTALE: Her fylles skipet med korn i Ukraina 4 juli 2022.

Uten en avtale kan det hende at ikke alle aktører vil delta i korneksporten lenger, og man kan få nye aktører på markedet.

– Disse praktiske konsekvensene som sammen med mulig mindre volumer kan bidra til å holde verdensmarkedsprisene oppe, sier Smedhaug.

Men han understreker at dette ikke vil skje over natten.

PÅ LAGER: Kornlager i byen Kushuhum i Ukrainas sørlige Zaporizjzja-region.

Russland krever tilgang på Swift-systemet

Avtalen sikret eksport av korn fra Ukraina til resten av verden. Russlands krav for å gå med på at avtalen fornyes er harde.

Et av kravene er at russiske banker får tilgang til det internasjonale Swift-systemet.

Swift-systemet forbinder over 11.000 banker, finansinstitusjoner og andre selskaper over hele verden. Systemet bidrar til at banker kan sende penger til hverandre på tvers av landegrenser. Russiske banker har vært utestengt fra det siden starten av krigen.

Info Dette er bakgrunnen: Etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022 blokkerte russiske marinefartøyer Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn.

Dette hadde store konsekvenser for matforsyningen til flere utviklingsland. FN advarte mot en global matkrise som kan vare i årevis.

Da kornavtalen ble undertegnet 22. juli samme år, beskrev FNs generalsekretær António Guterres den som kritisk viktig, og «et fyrtårn av håp», i en verden som desperat trenger det. Vis mer