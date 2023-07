Aktiver kart

Angrep mot flere ukrainske byer

Natt til torsdag gjennomførte Russland angrep mot flere ukrainske byer.

For tredje natt på rad angripes den ukrainske havnebyen Odesa, melder CNN, som siterer kilder i det ukrainske militæret.

Minst åtte Tu-22M3-fly ble observert mens de fløy «i retning Svartehavet», ifølge en uttalelse fra det ukrainske luftforsvaret.

Oleh Kiper, sjefen for Odesas militæradministrasjon, oppfordret folk til å gjemme seg i tilfluktsrommene, skriver CNN. Kiper skal ha opplyst på den krypterte meldingstjenesten Telegram at minst to personer er skadet i angrepene.

Angrepene, som har pågått flere netter på rad, skjer like etter at Russland trakk seg fra kornavtalen, som sikrer at Ukraina trygt kan eksportere korn til det globale markedet via Svartehavet. Havnen i Odesa har vært sentral for eksport av korn og andre matvarer.

Reuters melder også om angrep i byen Mykolajiv, som ligger mellom Odesa og Kherson sør i Ukraina.

Et ukjent antall mennesker skal være drept, og minst ni personer skal være skadet i angrepene, melder nyhetsbyrået, som siterer den lokale guvernøren.

