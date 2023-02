«BABY BOX» For første gang la noen en baby i Kentucky sin «baby box». Det finnes over 130 slike bokser over hele USA.

Spedbarn lagt i «baby box» i all hemmelighet

For første gang ble et spedbarn lagt i en såkalt babyboks i Kentucky. Der ble det liggende i mindre enn 90 sekunder.

I all hemmelighet ble et spedbarn lagt i en «baby box» i Kentucky i USA.

– For første gang har et spedbarn blitt anonymt sluppet av i en av de trygge babyboksene i Kentucky, sa Monica Kelsey, grunnlegger og direktør av Safe Haven Baby Boxes i en pressekonferanse på fredag.

Babyen ble anonymt plassert i boksen en gang i løpet av de siste syv dagene, og Kelsey vil av hensyn til forelderens anonymitet ikke være med konkret på overleveringstidspunktet.

– Denne babyen er frisk, denne babyen er vakker, denne babyen er perfekt, fortsetter Kelsey.

Plukket raskt opp

Babyboksen er plassert i veggen på brannstasjonen til Bowling Green brannvesen. Boksen hadde vært i drift i mindre enn 2 måneder.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble babyen tatt hånd om av de på brannstasjonen innen 90 sekunder.

Det jobber nå med å plassere babyen hos adoptivforeldre.

Babyen i Kentucky er det 24. barnet som blir tatt hånd om etter å ha blitt overlevert gjennom de over 130 babyboksene som er plassert rundt om i ni stater i USA.

I Kentucky finnes det 16 slike bokser.

Slik fungerer boksen

Babybokser blir tatt i bruk som følge av at guvernør Andy Beshear i 2021 signerte en lov som tillater bruk av slike bokser for barn yngre enn 30 dager.

Loven krever at babyboksene skal være plassert på politistasjoner, brannstasjoner eller sykehus som er døgnbemannede.

Et varslingssystem må også være på plass slik at personellet raskt får beskjed om at et barn er plassert i boksen.

Ytterdører på boksen låses automatisk når et spedbarn er plassert og en dør på innsiden av boksen gir medisinsk personell tilgang til babyen fra innsiden av bygget.

– Dette barnet ble lovlig, trygt, anonymt og kjærlig plassert inne i en Safe Haven Baby Box, og det sier mye om forelderen, sier Kelsey.