Stoltenberg: Økende bekymring for at Kina vil støtte Russlands krig

Nato-sjefen holdt en pressekonferanse sammen med Ukrainas utenriksminister og EUs utenrikssjef rett etter Vladimir Putins tale tirsdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier det er økende bekymring i forsvarsalliansen for at Kina bestemmer seg for å støtte Russlands krigføring i Ukraina.

– Vi er bekymret for at Kina vil støtte Russlands krig med våpen, sier Stoltenberg.

Stoltenberg sier videre Vladimir Putins tale tirsdag viser at den russiske presidenten forbereder seg på mer krig i Ukraina.

– Putin startet denne imperialistiske krigen og fortsetter å eskalere. Ett år etter krigsutbruddet er det ingen tegn på at han forbereder seg på fred. Tvert imot har han i dag gjort det klart at han forbereder seg på mer krig, sier Stoltenberg.

De tre møttes på forsvarsalliansens hovedkvarter i Brussel.

– Vi har sett et mønster med Russlands aggresjon de siste årene. Nato vil stå med Ukraina så lenge som det trengs. Dette er et symbol på vår solidaritet, at Nato og EU står sammen med Ukraina og støtter deres rett til å forsvare seg, sa Stoltenberg og gjentok at det er Russland som er den aggressive parten.

Han fortsetter:

– For ett år siden startet Putin en krig mot en fredelig nabo. Fakta er tydelige for alle. Det er ingen som angriper Russland. Russland er den aggressive parten, og Ukraina er offer for aggresjonen.

Tirsdag holdt Vladimir Putin tale foran nasjonalforsamlingen i Russland, det er den første talen siden april 2021.

Etter to timer på talerstolen med en rekke anklager mot Vesten, kunngjorde Putin at Russland setter atomavtalen «Ny Start» på vent.

Stoltenberg har bedt Russland om å revurdere beslutningen.

Avtalen er en nedrustningsavtale inngått mellom USA og Russland i 2010, som blant annet innebærer at landene skal redusere kjernefysisk bevæpning av tunge bombefly.

Samtaler mellom Moskva og Washington om å fornye nedrustningsavtalen Ny Start skulle egentlig finne sted i november i fjor, men ble avlyst i siste øyeblikk.

– Vi gjorde alt i vår makt for å finne en fredelig løsning på Donbass-problemet, men Vesten forberedte et annet scenario, hevdet Putin.

I talen påsto Putin at Kyiv skal ha snakket med Vesten om våpenhjelp før krigen startet, og at Vesten skal ha forberedt Ukraina på krig. Han anklager også vesten for å ha «lurt folket sitt på kynisk vis».

Se hele pressekonferansen til Stoltenberg under: