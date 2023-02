ERDOGAN KAN SPLITTE: Jens Stoltenberg møtte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia i november. Da oppfordret han Tyrkia til raskt å godkjenne søknadene om Nato-medlemskap både for Sverige og Finland.

Tyrkia: «Kan ligge i kortene» at Finland får Nato-medlemskap før Sverige

BRUSSEL (VG) Det er stadig mer sannsynlig at Finlands Nato-medlemskap kan bli godkjent av det tyrkiske parlamentet i vår, mens Sveriges søknad kan bli stilt på hold.

– Det kan ligge i kortene, opplyser en sentral kilde i kretsen til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til VG onsdag ettermiddag.

Vedkommende ønsker ikke å bli navngitt fordi prosessen i det tyrkiske parlamentet ikke er endelig bestemt.

Dersom Tyrkia slipper Finland frem først, vil Finland bli fullt medlem i Nato, før formalitetene for Sveriges del er på plass.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg åpner for denne muligheten onsdag:

– Det er opp til Tyrkia å bestemme om de vil godkjenne medlemskapet for ett av landene, eller for begge, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter alliansens møte for forsvarsministrene i Brussel.

President Erdogan har nylig uttalt at Tyrkia har mindre problemer med den finske søknaden enn den svenske.

– Begge er klare

Ifølge Stoltenberg har Nato gjort de formelle vedtakene som åpner for medlemskap for begge land:

– Mitt syn er at begge er klare for medlemskap. Men det er en beslutning som Tyrkia må ta, sa han.

Det var beskjeden han ga direkte til Tyrkias president under et besøk til Tyrkia i november.

Torsdag reiser Natos generalsekretær igjen til Tyrkia for å møte Erdogan. Han vil igjen ta opp medlemskapsspørsmålet, selv om hovedformålet med reisen er å vise støtte til Tyrkia etter jordskjelvet for 10 dager siden.

Stoltenberg viste til at Nato-landene enstemmig har vedtatt å invitere de to nordiske landene inn, dette skjedde før sommeren. Han sa at det er to separate søknader, men Nato behandlet dem under ett:

– Når Tyrkia og Ungarn har ratifisert, da er prosessen over. Det trengs ingen nye beslutninger. Avgjørelsen er tatt i Nato, sa Stoltenberg.

Sender brev

Det siste som skjer, er at Stoltenberg sender brev til landene som er godkjent for medlemskap av samtlige 30 land, og orienterer om at de er opptatt som medlemmer.

I tillegg må Sverige og Finland formelt slutte seg til gjennom lovvedtak i sine parlamenter. Begge landene forbereder dette nå, og endelige beslutninger kan bli tatt allerede på forsommeren.

Nato vil sørge for at brev blir sendt umiddelbart til Helsinki dersom Finlands søknad blir godkjent før den svenske, får VG opplyst.

Det vil skje helt uavhengig av det uttrykte ønsket fra begge søkerlandene om å gå «hånd i hånd» inn i Nato.

Fikk forsikringer

Dersom Sverige må vente i ytterligere noen måneder etter Finland på å få det formelle medlemskapet i orden, så vil landet likevel være omfattet av forsikringer om militær bistand fra Natos største medlemsland, USA, og fra andre land i tilfellet behovet oppstår, sier en sentralt plassert kilde i Nato til VG.

Også Norge og Danmark har avgitt forsikringer om militær støtte til Sverige inntil medlemskapet er på plass.