TRODDE FEIL: Rasheed Ahmad Shaheed (75) skal ha blitt drept fordi han var ahmadiyya, en trosretning som møter diskriminering i flere land.

Norsk borger drept i Pakistan: − Vi kan nesten ikke tro det

Rasheed Ahmad Shaheed (75) ble søndag skutt og drept i landsbyen Goteriala i Pakistan. Lokalt politi tror drapet er hatkriminalitet.

– Vi kan nesten ikke tro det. Faren min har gjort så mye bra for folk i landsbyen. Det er hjerteskjærende, sier datteren Sana Rasheed til VG.

Den nærmeste familien bosatt i Norge fikk høre om drapet på Shaheed søndag kveld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjenner til dødsfallet.

Shaheed er norsk statsborger, men flyttet tilbake til Pakistan for 13 år siden. Ifølge familien arbeidet han som homeopat, og var på vei til klinikken sin da han ble angrepet og skutt. Steinkjer-avisa omtalte saken først.

HOMEOPAT: Rasheed Ahmad Shaheed var homeopat, og ble drept på sin klinikk i landsbyen Goteriala i Gujrat, Pakistan.

Tror troen kan være drapsmotiv

Den eneste årsaken til drapet, var offerets tro, har en lokal politimann sagt til det tyske nyhetsbyrået DPA, skriver Deutsche Welle.

Shaheed var ahmadiyya, en trosretning innenfor islam som opplever diskriminering i flere land. 11. januar ble ni ahmadiyya-medlemmer drept i Burkina Faso, og i Pakistan har aktiviteten mot de troende tiltatt. Det forteller imam Shahid Mahmood Kahloon til VG.

– De siste månedene har forfølgelsen mot våre medlemmer i Pakistan økt. Hver gang det er sosial uro i Pakistan, blir vi utsatte mål, sier han.

Kahloon er imam i Baitun Nasr moské på Furuset i Oslo, den samme moskeen som avdøde Shaheed sognet til.

Imamen viser VG flere videoklipp fra hendelser som skal vise at personer blir skjelt ut og nektet adgang til sin egen moské.

– Mange er redde for å gå ut på gaten i Pakistan.

Info Dette er ahmadiiya * En muslimsk reformbevegelse som ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad i Qadian i India * I 1889 hevdet Ghulam Ahmad at han mottok en åpenbaring, og gjorde krav på å være en ikke-lovgivende profet, den lovede Messias og Mahdi. * Andre muslimer avviste hans profetverdighet og i Pakistan ble erklært som kjetterske i 1974 og senere ved lov i 1984 * I Norge ble Ahmadiyya stiftet i 1957 * Det bor ca 1200 Ahmadiyya-muslimer i Norge, de fleste i østlandsområdet * Bevegelsen har fått enkelte norske konvertitter, men flertallet består av pakistanske innvandrere. Kilder: Store Norske Leksikon og Ahmadiyya.no Vis mer

Ber norske myndigheter hjelpe

Han forteller at de fleste i menigheten føler seg trygge i Norge. Men de kjenner til tilfeller av hærverk mot moskeen i byggeperioden, og mobbing av skolebarn som tilhører menigheten.

– Jeg vil ikke si at vi er redde, men vi følger med på situasjonen, sier Kahloon.

Det samme sier datteren til avdøde.

– Det har begynt å bli ekstra vanskelig de siste årene. Jeg vet ikke når det skal ta slutt, sier og fortsetter:

– Jeg håper at politiet i Pakistan tar dette på alvor og finner ut av drapet.

Imam Kahloon ber nå norske myndigheter om å sette press på Pakistan, så drapet kan bli løst. Det er viktig, mener han.

– Vi har ingen håp om at politiet i Pakistan vil sørge for at dette blir etterforsket, all den tid myndighetene støtter forfølgelsen av oss, sier han.

BER OM OPPKLARING: Datteren Sana Rasheed ber om at lokalt politi klarer å oppklare drapet.

Reiser for å bistå

I pakistansk lovgivning er Ahmadiyya-muslimer er erklært «ikke-muslimer». Loven forbyr dem å utøve handlinger som kan oppfattes som islamske.

I 2020 sa Solberg-regjeringen at flyktninger fra ahmadiya-troen var blant dem som skulle prioriteres å hentes til Norge.

Avdødes sønn Waqas Ahmed ber om det samme som imamen.

– Det må gjøres en rettferdig etterforskning. Vi kan ikke behandles som annenrangs muslimer, sier han til VG.

Familien reiser til Pakistan for å bistå.

– Vi skulle ta med barne til Pakistan for å besøke bestefar. Nå tør de ikke det, sier sønnen til VG.

Kripos har ennå ikke vurdert å tilby sin assistanse til Pakistan.

– Vi kan tilby vår kompetanse hvis vi mener at det finnes informasjon i Norge som kan opplyse hva som er skjedd. Men det er opp til landet der det skjedde å etterforske saken, og eventuelt ta imot hjelpen vi skulle tilby, sier kommunikasjonsansvarlig Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.