MÅ INN HER: Fulton County Jail, i Atlanta Georgia.

Trump må melde seg ved skrekkfengsel

Da de tre første tiltalene ble kjent, ble eks-president Donald Trump spart ydmykelsen av å bli avbildet som en kriminell. I Georgia vil ikke sheriffen la ham slippe unna.

Det bringer umiddelbart tankene til den legendariske Johnny Cash sangen, «Folsom Prison Blues», for noe verre fengsel enn Fulton County Jail har Trump og hans 18 medtiltalte neppe sett.

Fengselet der de må melde seg er overfylt og har opplevd flere dødsfall enn noe annet i delstaten, med mer enn 60 døde fanger i perioden 2009–2022.

Men sheriffkontoret i Fulton County har ikke tenkt å behandle Trump og co noe annerledes enn andre som må melde seg etter å ha blitt tiltalt, skriver lokalavisen The Atlanta Journal-Constitution.

Sheriffen har også uttalt at Trump må la seg avbilde på et såkalt «mug shot», slik tiltalte i USA ofte må.

Bakgrunn: Svært alvorlig tiltale tatt ut mot Trump i Georgia

Fulton County ligger midt i storbyen Atlanta i delstaten Georgia.

Trump, og de antatte medsammensvorne, er tiltalt for å ha begått en «kriminell sammensvergelse for å endre valgresultatet» i den viktige delstaten etter valget i 2020.

Trump nekter all straffskyld, og skulle egentlig legge frem en rapport han mener beviser at valget var rigget, og at han derfor ikke gjorde noe galt da han ba den lokale administrasjonsministeren om å finne 11.780 stemmer for å endre resultatet.

Men nå har Trump varslet at bevisene han mener å ha heller skal legges frem i retten.

Info Saken mot Trump i Georgia Dette dannet grunnlaget for tiltalen mot Trump Et av de viktigste punktet i tiltalen mot Trump dreier seg om at han ringte til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger for å få endre resultatet i valget i delstaten. «Du må finne 11.780» stemmer, krevde Trump. Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen. Et annet punkt handler om at Trumps nære medarbeidere skal ha rekruttert falske valgmenn i syv ulike delstater som skulle vippe valget i favør av Trump. Valgmennene skulle ifølge planen ha stemt for Trump som ny president, selv om Biden egentlig vant valget. I Georgia anses bevisene for dette som særlig sterke. De to første punktene er også del av saken der Trump i begynnelsen av august ble tiltalt for angrep på det amerikanske demokratiet på føderalt nivå. Et tredje punkt er unikt for Georgia-saken: Statsadvokaten mener Trump var kjent med et ulovlig forsøk på å skaffe seg tilgang til opptellingen av stemmer i valgdistriktet Coffee County. Det ble først antatt at Trump-tilhengere som handlet på eget initiativ sto bak, men Ifølge CNN skal statsadvokaten ha bevis på at nære medarbeidere av Trump sto bak planen, og at han var til stede da dette ble diskutert i Det hvite hus. Vis mer

BERYKTET: Fulton County Jail er under etterforskning fordi forholdene der er så dårlige.

Trump trekker seg også fra den første debatten mellom republikanske presidentkandidater, som er på onsdag.

Det ventes at han i stedet møter i retten den dagen, og på den måten stjeler all oppmerksomhet fra sin motkandidater.

Statsadvokaten i Atlanta, som Trump har gått hardt ut mot, har nemlig gitt Trump frem til «noon on Friday to surrender and be arrested».

Det høres ut som Ville Vesten, men fullt så dramatisk er det ikke: Trump må melde seg for noe som minner om et norsk fengslingsmøte, der han skal svare på hvordan han forholde seg til tiltalen.

Så blir han løslatt igjen.

Skremmende er det nok like fullt: Fulton County Jail er under etterforskning av staten, og måtte nylig inngå forlik med familien til en fange som ble funnet død og dekket av insekter i en tilgriset celle.

RETTEN I ATLANTA: Slik så det ut ved rettslokalet i Atlanta denne uken, da tiltalen mot Trump ble tatt ut.

Info Tiltalene mot Trump Mandag 14. august ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump i delstaten Georgia for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020. Flere andre omfattes også av tiltalen, blant andre tidligere allierte av ekspresidenten. Etterforskningen ble utløst av en telefonsamtale til delstatens valgansvarlige Brad Raffensperger i januar 2021. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

Tirsdag 1. august 2023 ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump for forsøk på å avvise valgresultatet fra 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Det første rettsmøtet ble holdt torsdag 3. august. Ekspresidenten nekter straffskyld på alle punkter.

Trump er også tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. Han har erklært seg ikke skyldig i saken. Rettssaken er berammet i mai 2024.

Ekspresidenten er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold. Trump nekter straffskyld. Saken er berammet i mars 2024. (Kilder: The Guardian, Reuters, NTB) Vis mer

