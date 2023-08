MYSTERIUM: Med drakten til Loch Ness FC på, er norske Mikael Lien (23) klar for å søke etter «Nessie».

Mikael (23) jakter «Nessie»: − Må jo være en grunn

Nordmannen er blant hundrevis av håpefulle som deltar i den største monsterjakten på 50 år.

Kortversjonen Hundrevis deltar i det største søket etter Loch Ness-monsteret på over 50 år i det skotske høylandet denne helgen.

En av dem er norske Mikael Lien (23).

Frivillige og forskere bruker blant annet droner, temperaturskannere, infrarøde kameraer og en hydrofon for å granske om det finnes noe under innsjøens overflate. Vis mer

Myten om sjøormen Nessie har fascinert generasjoner helt siden 1930-tallet.

Denne helgen samles forskere og entusiaster fra hele verden seg i det skotske høylandet. Hundrevis av mennesker deltar i det største søket i Loch Ness-innsjøen på over 50 år.

En av dem er norske Mikael Lien (23).

– Det må jo være en grunn til at det er så mange som tror på det, undrer han overfor VG.

Han har dratt til Skottland for å lete etter «Nessie» – og snakker med VG på telefon fra innsjøen.

Med droner, temperaturskannere, infrarøde kameraer infrarøde kameraerInfrarød fotografering er fotografisk gjengivelse av usynlig, infrarød stråling, skriver Store norske leksikon. Den infrarøde delen av lysspekteret er usynlig for mennesker. og en hydrofon hydrofonHydrofon er en mikrofon som kan fange opp lydbølger under vann, ifølge Store norske leksikon., er helgens mål å komme til bunns i mysteriet en gang for alle:

Finnes det et monster under overflaten?

– Jeg leter etter bevis

Hvert eneste år besøker nærmere en million turister den skotske innsjøen i håp om å få et glimt av den beryktede sjøormen.

VERDENSBERØMT: Loch Ness-innsjøen i Skottland er myteomspunnet og kjent verden over på grunn av mysteriet «Nessie». Bildet er fra 2017.

– I utgangspunktet er jeg skeptiker til hele greien, men jeg håper at det å dra hit skal overbevise meg til å tro på det. Jeg leter etter bevis, ikke ting som motsier det, forteller Lien.

Han fascineres av steder hvor det rapporteres om uforklarlige ting.

– Jeg har snakket om at jeg har lyst å komme hit i over et år.

Og så langt har ikke turen skuffet:

– Atmosfæren her er helt unik, konstaterer han.

Lien har allerede møtt mange av søkets deltagere – både turister og andre som mener de har observert mystiske ting.

– Alle er engasjerte, og det virker som de tar det veldig seriøst. Folk er både kreative og veldig oppegående. Det er både forskere og folk med alle mulige bakgrunner her, forteller 23-åringen.

FALSKT: Det mest berømte bildet som hevder å vise Loch Ness-monsteret, viste seg å være en del av en større bløff på 1930-tallet. Mangelen på bevis er likevel ikke nok til å stoppe dem som tror – eller ønsker å tro – på Nessie.

Lien oppfordrer enda flere til å vise eventyrlyst:

– Man må tørre å lene seg inn mot det mystiske, sier han.

Vil inspirere en ny generasjon

Helgens søk organiseres av Loch Ness-senteret i den skotske byen Drumnadrochit og en gruppe med forskere og frivillige som kaller seg Loch Ness Exploration.

– Vårt håp er å inspirere en ny generasjon Loch Ness-entusiaster, forklarer Alan McKenna fra Loch Ness Exploration ifølge BBC.

– Vi har alltid hatt som mål å registrere, studere og analysere all slags naturlig atferd og fenomener som kan være vanskelig å forklare, sier McKenna.

– Vannet kokte som en putrende gryte

Det er 90 år siden mysteriet først oppsto. Historiene om et sjøuhyr i dypet, går imidlertid tilbake til oldtiden.

I april 1933 fortalte hotelleier Aldie Mackay at hun hadde sett en hvallignende skapning i innsjøen. En lokal avis omtalte saken – og myten om monsteret Nessie var i gang.

– Der viste skapningen seg, mens den rullet og stupte rundt i ett minutt. Kroppen minnet om en hval, og vannet sprutet og kokte som en putrende gryte, skrev avisen ifølge NTB.

Siden har mysteriet inspirert utallige bøker, TV-serier og filmer.