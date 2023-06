1 / 2 WAGNER: Wagner-styrker aktive i den russiske byen Rostov nær hovedkvarteret til det russiske hæren. WAGNER: Wagner-styrker aktive i den russiske byen Rostov nær hovedkvarteret til det russiske hæren. forrige neste fullskjerm WAGNER: Wagner-styrker aktive i den russiske byen Rostov nær hovedkvarteret til det russiske hæren.

Geir Flikke: − Mye tyder på at dette er en begynnende kollaps på krigen i Ukraina

Natt til lørdag gikk Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin inn i Russland – han hevder nå at hans menn har tatt kontroll over militæranleggene i byen Rostov. Dette skjer etter at Prigozjin anklaget Russlands forsvarsminister for å ha beordret et angrep som drepte Wagner-soldater.

– Mye tyder på at dette en begynnende kollaps på krigen i Ukraina. Sannsynligvis ønsker de å ta kontroll over militære enheter slik at de kan vinne folk over på deres side, sier Geir Flikke, professor i russisk politikk og historie ved Universitetet i Oslo.

– Men her må man ta alle mulige forbehold i forhold til hva som virkelig skjer på bakken og intensjonene som uttrykkes, legger han til.

Kristian Åtland, Russland-ekspert og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), tror ikke det som nå skjer betyr at krigen i Ukraina snart er over.

Tror opprøret slås ned

– Men det vil være en distraksjon og ukrainerne ser nok på dette som ønskelig. Konflikter på russisk territorium gjør at russerne trolig må bruke militære ressurser på å håndtere dette kuppforsøket eller opprøret, og det er ressurser de ikke kan bruke i Ukraina. Men muligheten for å lykkes med kuppforsøket tror jeg er veldig små.

Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet tror dette kan ende enten med at Prigozjin blir satt i fengsel eller at han drepes.

– Det samme gjelder de Wagner-soldatene som kjemper mot de ordinære russiske styrkene. Jeg kan ikke se annet enn at det russiske forsvaret vil nedkjempe dette opprøret, sier han til VG.

Jakobsen tror ikke dette vil spre seg til andre russiske soldater.

- Det er mulig at det er soldater og offiserer ved fronten som er enige med Prigozjin og Wagner-gruppen i at den russiske militærledelsen har sviktet, men jeg tror de vet hva som skjer hvis de setter seg opp mot den militære ledelsen og staten, sier han.

Flikke satt lørdag morgen og fulgte med på president Vladimir Putins TV-tale.

RUSSLAND-EKSPERT: Geir Flikke ved Universtitetet i Oslo.

– Han ga uttrykk for at disse soldatene som nå går mot dem, går mot enheten til det russiske folk, og han appellerer til Wagner soldatene om å legge ned sine våpen, sier Flikke som mener Putin i talen også trakk paralleller til første verdenskrig.

Putin sa blant annet at dette er bakholdsangrep, og at Wagner-gruppen dolker dem i ryggen, samt at det er iverksatt antiterrortiltak i Moskva.

– Dette bekrefter at situasjonen er veldig alvorlig og at man med stor grad av sikkerhet kan anta at dette ikke er oppspinn. Situasjonen er veldig uoversiktlig og kaotisk og jeg vil anta at alle milærananlytikere følger med nå, sier Flikke.

HOVEDKVATER: Russiske politistyrker blokkerer tilgangen til Wagnergruppens hovedkvarter i St. Petersburg.

Ekspert: Alvoret kan ikke undervurderes

Også Joakim Paasikivi ved Försvarshögskolan i Sverige mener alvoret i situasjonen vi nå er vitne til ikke kan undervurderes.

– Dette er en ekstremt alvorlig hendelse som viser at den russiske militærledelsen ikke har kontroll over de væpnede styrkene, sier han.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har etterforsker nå Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør, men Paasikivi tror det vil bli vanskelig å pågripe ham.

– Jeg har ikke sett noen tegn til at soldatene hans ikke er lojale. Han har jo rekruttert dem selv. De har bedre utstyr og høyere lønn enn regjeringssoldatene, sier han.

Det er viktig å påpeke at Prigozjin ikke har vendt seg mot president Vladimir Putin, men mot forsvarsminister Sergej Sjojgu og den militære ledelsen, påpeker Paasikivi.

– Man kan derfor ikke snakke om et militærkupp, men det er definitivt et væpnet opprør, sier han.

KREML: Den russiske Nasjonalgarden på plass ved Kreml, Moskva.

Åtland antar at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin prøver å fremtvinge et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for den russiske generalstaben Valerij Gerasimov.

– Ideelt sett ønsker han nok å fremtvinge deres avgang. Det virker som han kanskje har gamblet på at Putin skulle støtte ham, men der har han nok forregnet seg, sier Åtland.

– Putin har selv skapt monsteret

Han peker på at forholdet mellom de regulære russiske styrkene og Wagner-gruppen har blitt verre og verre utover for-sommeren.

– Prigozjin har blant annet klaget over at Wagner ikke fikk ammunisjon fra de regulære styrkene. Russiske myndigheter har forsøkt å glatte over og få gemyttene til å roe seg, sier Åtland. Men det har de altså ikke lykkes med.

– Det Wagnergruppen nå gjør er å mer eller mindre oppfordre til kupp ved å ta kontroll over militære anlegg i en millionby som Rostov og true med å gå nordover mot Moskva. De prøver å bruke dette til å tvinge gjennom det de ønsker å oppnå.

Åtland mener at Putin på mange måter møter seg selv i døren.

– Han har selv skapt dette monsteret som heter Wagner. De ble etablert på oppdrag fra Putin i 2014 og det er myndighetene som har lagt til rette for at de kunne rekruttere titusenvis av tungt kriminelle fra russiske fengsler.

Åtland synes det er vanskelig å spå hva som kommer til å skje nå.

– Det er ikke bare å arrestere Prigozjin og leiesoldatene hans, sier forskeren og peker på at de er tungt bevæpnet.

Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet peker på at dersom russiske soldater skulle prøve å rømme vekk fra fronten, så blir de drept av sine egne, på samme måte som russerne gjorde under den andre verdenskrig.

– Når Putin står på TV og sier at dette er et kupp mot staten og at det vil bli hardt slått ned på, så tror jeg ingen er i tvil om at han mener det. Og derfor tror ingen vil stille seg på Wagner-gruppens side, mener han.