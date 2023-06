Antatte levninger funnet etter Titanic-ubåten

Levninger kan være funnet etter at vraket av «Titan» ble ført til land tidligere onsdag.

Den amerikanske kystvakten har sendt ut en pressemelding hvor det kommer frem at det er funnet levninger i vrakrestene etter ubåten «Titan».

Levningene vil bli fraktet til en amerikansk havn hvor det blir gjort undersøkelser.

Det er Marine Board of Investigation, MBI, som koordinerer etterforskningen.

Info Dette er de omkomne Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Vis mer

– Jeg er takknemlig for støtten, internasjonalt og på tvers av byråer for å finne igjen og bevare viktige bevis fra ekstreme avstander og dyp, sier MBIs leder Jason Neubauer.

– Bevisene vil gi etterforskerne avgjørende innsikt for å finne årsakene til denne tragedien. Det er fortsatt vikig arbeid som gjenstår for å forstå hva som førte til det kastastrofale tapet av «Titan», og for å bidra at noe slik ikke skjer igjen.

Restene etter ubåten ble brakt på land tidligere onsdag.

Vrakrestene ble funnet av en fjernstyrt miniubåt.

Fem mennesker er antatt omkomne etter at ubåten «Titan» imploderte etter å ha forsvunnet 18. juni på vei ned til 3800 meters dybde til vraket av «Titanic».

