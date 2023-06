Joe Bidens sønn innrømmer føderale skatte- og våpenlovbrudd

Hunter Biden, sønn av USAs president Joe Biden, inngår en tilståelsesavtale med amerikanske myndigheter i en sak om føderale skatte- og våpenlovbrudd.

Det melder både CNN og nyhetsbyråene AP og Reuters.

AP skriver at han erkjenner å ikke ha betalt føderal inntektsskatt og også å ha vært i ulovlig besittelse av et våpen. Det framgår av et brev innlevert ved en domstol i Delaware.

Hunter Biden vil møte i retten og erkjenne straffskyld på et senere tidspunkt, skriver CNN.

Han fortalte i desember 2020 at han var under etterforskning i saken. Han erkjente da å ha utvist dårlig dømmekraft, men nektet straffskyld.

Saken antas å gi vann på mølla for republikanere inn mot presidentvalgkampen. Ekspresident Donald Trump og hans tilhengere har i flere år rettet en rekke anklager mot Hunter Biden.

