Her blir politikeren fjernet fra klimakonferansen

Et egyptisk parlamentsmedlem forsøkte å stanse en pressekonferanse med søsteren til den sultestreikende aktivisten Alaa Abdel Fattah, under klimatoppmøtet i Egypt.

Den britisk-egyptiske demokratiforkjemperen kan dø innen kort tid, hvis han ikke straks løslates fra fengsel i Egypt, i følge Amnesty International.

– Nå satser han hele livet sitt på et kort, sier Ina Tin fra Amnesty International Norge. Hun har møtt familien hans.

Nå er de til stede under klimakonferansen i Sharm el-Sheikh for å få verdens øyne på situasjonen til aktivisten og bloggeren som betegnes som en av Egypts mest kjente demokratiforkjempere. Ifølge Reuters har de ikke hørt fra Fattah siden han sluttet å drikke vann.

I over 200 dager skal han i tillegg ha sultestreiket, med et minimalt inntak av mat, bestående av 100 kalorier dagen.

Fattah soner en dom på fem års fengsel i for å ha å ha spredt «falske nyheter» om myndighetene.

DEMOKRATIFORKJEMPER: Alaa Abdel Fattah fotografert i sitt eget hjem i Kairo i 2019.

Samtidig som statsledere fra hele verden har ankommet klimakonferansen COP27, holdt søsteren hans pressekonferanse foran en stor forsamling. Da grep et egyptisk parlamentsmedlem inn med spørsmål og forstyrrelser. Vedkommende ble eskortert ut av lokalet av vakter.

Til Reuters sier søsteren til Fattah at situasjonen til broren er dramatisk.

– Vi vet ikke hvor han er. Vi vet ikke om han er i live, sier Sanaa Seif til de fremmøte journalistene.

I følge BBC krever familien bevis på at han fortsatt lever.

FORTVILET SØSTER: Sanaa Seif er til stede under klimakonferansen.

Moren deres ventet to dager utenfor fengselet i Kairo for å motta det ukentlige brevet Fattah skriver til familien. Ingenting kom. Ifølge en representant for fengselet nektet Fattah å sende ut et brev.

Villig til å satse livet

Alaa Abdel Fattah var en av lederne under demokratiopprøret i 2011. Norske Ina Tin traff hele familien til Fattah under et flere uker langt etterforskning i Egypt – på vegne av Amnesty International.

Besøket skjedde i etterkant av den den arabiske våren i 2011. Seniorrådgiveren i Amnesty International Norge forteller at saken berører henne personlig.

– Jeg kan sette meg godt inn i den desperasjonen familien hans føler nå, sier Ina Tin.

Hun forteller at Fattah ble et symbol og en forkjemper for demokrati og menneskerettigheter under opprøret i den arabiske verden.

– Han var veldig modig i sin kritikk av egyptiske myndigheter, og det er bakgrunnen for at han ble straffeforfulgt i den grad han er blitt, sier hun.

Seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty

– Han er blitt utsatt for ekstrem forfølgelse, og han er blitt fengslet, isolert fra omverdenen og torturert, og nå satser han hele livet sitt på ett kort.

Hennes forståelse av situasjonen nå er at Fattah har kommet til et punkt hvor han ikke ser andre muligheter enn sultestreik.

– Alle disse årene i fengsel og uten dagslys og kontakt med familien, har drevet ham til å sultestreike. Da han gikk fra å spise nesten ingenting, til å slutte å drikke vann, risikerer han at det bare går dager før han dør.

– Det er en desperasjon over det han gjør

Ina Tin tror han gjør det for å få internasjonal oppmerksomhet på sin egen situasjon, men også for alle andre som sitter i fengsel i samme situasjon.

– Enten fører det til så mye negativ oppmerksomhet på egyptiske myndigheter at det skjer endring, eller så dør han. Han er villig til å satse livet.

Hun sier hun føler veldig sterkt med familien hans. Hun gjorde et langt intervju med moren, som er matematiker ved universitetet i Kairo og kvinneaktivist.

SØNN OG MOR: Alaa Abdel Fattah fotografert sammen med Laila Soueif utenfor en rettssal i Kairo i 2014.

Faren var en markant menneskerettighetsadvokat. Søstrene til Fattah var ute i gatene og dokumenterte med video hva som skjedde i gatene under den arabiske våren.

– De er også aktivister og har vært arrestert, forteller Ina Tin, som mener at egyptiske myndigheter i ekstrem grad har vært ute etter alle som har forsvart menneskerettighetene.

– De har stoppet dem, truet dem eller satt dem i fengsel.

Mobiliserer statslederne

Storbritanias statsministeren Rishi Sunak har uttrykt sin bekymring i et møte mandag med den egyptiske presidenten.

STORBRITANIAS STATSMINISTER: Rishi Sunak.

Det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk. Han har bedt om at Fattah løslates umiddelbart.

– Det må fattes en avgjørelse, det må være mulig å løslate ham slik at sultestreiken ikke ender med døden, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz

Men søsteren til Fattah sier situasjonen er uavklart.

– Jeg ba britiske myndigheter om bevis for at lever. Jeg fikk ingen respons, sier hun til Reuters.

Konfrontert med spørsmål mandag, uttalte Egypts utenriksminister, Sameh Shoukry til CNBC at fengselet vil tilby Alaa Abdel Fattah helsehjelp.