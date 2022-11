EKSPRESIDENT: Donald Trump fotografert på Mar-a-Lago på valgkvelden, tirsdag denne uken.

Vil at Donald Trump venter med å annonsere ny presidentkamp

Donald Trump har lovet «en veldig stor annonsering» neste uke. Nå skal flere av hans nærmeste rådgivere ha bedt ham om å vente.

I TV-intervjuer, på valgmøter og i e-poster fra hans organisasjon har ekspresidenten de siste dagene gått så langt han kan gå i å si at han igjen stiller som presidentkandidat i 2024, uten å faktisk si det.

Han har invitert mediene og andre til sitt hjem, Mar-a-Lago, i Florida tirsdag 15. november. Der har han lovet «en veldig stor annonsering».

Ingen tror noe annet enn at han der har tenkt å fortelle verden at han kommer til å forsøke å bli USAs president en gang til.

Men nå skriver Washington Post at mange mener han bør vente, etter at den republikanske storseieren som var ventet i mellomvalget denne uken mer ble til krusninger enn en surfebølge, som sendte «Trump-kandidatene» inn i politiske posisjoner.

Info Hva er mellomvalg? I USA er det nasjonalt valg annethvert år. I år er det et såkalt mellomvalg. USAs nasjonalforsamling skal settes sammen på nytt, men det skal ikke velges president. Mellomvalget er viktig fordi det avgjør hvor lett det blir for president Joe Biden å styre landet de neste to årene. USAs nasjonalforsamling, tilsvarende Stortinget i Norge, heter Kongressen. Kongressen er delt i to kamre: Representantenes hus og Senatet. De to kamrene har litt forskjellige roller, men for eksempel lover må vedtas begge steder. I Representantenes hus byttes alle de 435 representantene ut i hvert valg. Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat, som velges for seks år. En tredel av senatorene byttes ut i hvert valg. Vis mer

Rett nok tyder alt på at Republikanerne overtar flertallet i Representantenes hus, men det blir et langt mindre flertall enn ventet. Samtidig er det helt åpent om de klarer å ta fra Demokratene flertallet i Senatet.

Det blir trolig først avgjort 6. desember når Raphael Warnock (D) og Herschel Walker (R) skal ut i omkamp i Georgia.

– Alt nå handler om Herschel. Jeg kommer til å anbefale ham (Trump journ.anm.) om å vente til etter omkampen, sier Jason Miller, som i lang tid har vært rådgiver, og noen ganger til og med talsperson, for Donald Trump.

Han legger til:

– Jeg er ikke alene når jeg sier at president Trumps smarteste trekk nå er å bruke all sin kraft på å få Herschel Walker valgt.

Det er for øvrig ikke den norske USA-eksperten Eirik Løkke enig i. Torsdag advarte han i VG om at Trump faktisk kan gjøre mer skade enn nytte for Walker og Republikanerne dersom han involverer seg i Georgia-valget.

– Ingen trekker flere velgere for Demokratene enn Trump, sa Løkke.

OMKAMP I DESEMBER: Sittende senator Raphael Warnock (t.v.) og utfordrer Herschel Walker (t.h.) må ut i en andre valgrunde før en vinner kan kåres.

– Hvorfor skal noe endre seg?

Ifølge Washington Post har Trump forhørt seg med flere av sine rådgivere om han bør holde seg til planen, eller om han bør utsette annonseringen.

Miller sier til avisen at han ikke er kjent med noen i Trumps nærmeste krets som mener han bør holde seg til planen om å annonsere sitt kandidatur neste uke. Fem ulike rådgivere, som har bedt avisen om anonymitet, men som alle skal være i jevnlig kontakt med Trump, sier de håper han venter til etter omkampen i Georgia.

Så langt skal ikke ekspresidenten ha tatt en endelig avgjørelse, ifølge en av avisens kilder. Det samme bekrefter Miller. Han sier en avgjørelse vil komme snart. En talsperson for Trump har ikke respondert på Washington Posts spørsmål om saken.

I et intervju på Fox News onsdag ga han likevel uttrykk for at ingenting er forandret etter valget.

– Vi hadde enorm suksess. Hvorfor skal noe endre seg? spurte han retorisk.

I motsetning til veldig mange eksperter, inkludert fra Trumps eget parti, mener han altså at valget var en suksess for ham selv om partiet.

Ville annonsere før valget

Ifølge avisen har Trump vært så ivrig på å annonsere sitt kandidatur at han egentlig ville gjøre det allerede på mandag, dagen før mellomvalget. Det skal ha blitt forhindret av flere mektige personer i Det republikanske partiet, som var urolige for at dette ville ta oppmerksomheten bort fra kandidatene som dagen etter sto til valg.

De skal ha sagt til Trump at han selv hadde mest å tjene på å vente, fordi han ville få mindre oppmerksomhet når alle mediene var opptatt med å dekke valginnspurten, enn hva de ville være uken etter. Det argumentet skal den tidligere presidenten ha lyttet til.

Om han vil lytte til bønnene om å utsette sin annonsering ytterligere gjenstår å se, men uansett har han ikke lenger muligheten til å kapitalisere på et brakvalg i mange av de viktigste valgene, der det var «hans» kandidat som representerte partiet. Flere av disse har tapt, eller står i fare for å tape.