ØDELAGT: Et bilde viser skader på demningen.

Ukrainske myndigheter frykter by kan bli oversvømt

Den ukrainske byen Kryvyj Rih står i fare for å bli oversvømt etter et russisk rakettangrep på en demning, ifølge ukrainske myndigheter.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Ved treffstedet ser vi en vannføring på 100 kubikkmeter per sekund, som er et stort volum, sier visestabssjefen til president Volodymyr Zelenskyj onsdag kveld.

Kyrylo Tymosjenko opplyste først om angrepet mot demningen på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået AP.

Åtte krysserraketter traff byen, som ligger 15 mil sørvest for Dnipro. Det har ført til raskt stigende vannstand og storflom i elven Inhulets.

– De bryr seg ikke om folk mister vannet eller om byen blir oversvømmet. De vil skape panikk hos oss, slik at det blir vanskeligere å ta avgjørelser, sier Tymosjenko, ifølge nettavisen Ukrinform.

Verifiseringstjenesten Faktisk Verifiserbar har undersøkt videomateriale og bekrefter onsdag kveld at det har vært et russisk missilangrep mot et damanlegg ved Kryvyj Rih.

De sier videoer som er delt på Telegram og Twitter, viser store skader på demningen. Store vannmengder fosser nedover dalen, noe som har ført til raskt økende vannstand og storflom i elven Inhulets.

Det er kommet meldinger om at broer er tatt av vannmassene, men det var onsdag kveld ikke meldt om døde eller skadde etter flommen.

Ifølge det russiske militære nettstedet Topwar.ru skal målet for angrepet ha vært et kraftanlegg, skriver Faktisk Verifiserbar.