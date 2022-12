LOKALLAG: To håndfuller texanere møtes en tirsdagskveld i desember på en bar i Austin for å diskutere hva som er galt med USA og hvordan de kan få til en «Texit».

De vil ha en «Texit»: − La Texas styre Texas

AUSTIN (VG) Bevegelsen for å gjøre Texas til en egen nasjon har blitt en maktfaktor blant republikanere i delstaten. Nå tror de på en folkeavstemning.

I et bakrom på en bar ute i Austins forsteder har et dusin mennesker samlet seg for å avgi en troskapsed til Texas – ikke USA.

De tilhører – eller er nysgjerrig på – Texas Nationalist Movement (TNM), bevegelsen som ønsker å gjøre Texas til en selvstyrt, uavhengig nasjon.

De vil ha «Texit», altså.

Med hånden på brystet erklærer de troskap til «deg, Texas, en stat under Gud, hel og udelelig». De har fått nok av De forente amerikanske stater.

Selv om de ikke er så mange på treffet i lokallaget denne hverdagskvelden, hevder TNM å ha rekruttert over 430.000 støttespillere.

– Er de føderale myndighetene føderale myndigheteneDette er nasjonale myndigheter med mer makt enn de lokale myndigehtene i USAs 50 delstater. FBI, skattevesenet og Kongressen i Washington D.C. er eksempler på føderale myndigheter. noe vi kan fikse eller har det gått så langt at det ikke er mulig lenger? spør en av lokallagslederne, David Pickens, de fremmøtte.

HISTORISK: Alamo misjonstatsjon i San Antonio er stedet hvor det avgjørende slaget om Texas’ løsrivelse fra Mexico i 1836 fant sted. I dag er det en populær destinasjon for turister.

Historiske røtter

Texas har vært en uavhengig nasjon tidligere. I 1836, etter det berømte slaget ved Alamo misjonsstasjon i dagens San Antonio, løsrev texanske opprørere seg fra Mexico.

Selvstyret varte i ti år, frem til 1846. Da ble Texas lagt til i unionen, De forente amerikanske stater, som delstat nummer 28.

Sjette generasjons-texaneren Daniel Miller, er mannen som leder opprørerne 176 år senere, med en dagjobb som IT-konsulent.

– Jeg er i alle fall mye nærmere å kunne ta en ferie. Det er da noe! klukker han til VG om hvor bevegelsen står i dag.

Det er faktisk slik at Miller kan peke på noen tall og hendelser som gir ham grunn til oppmuntring.

Les mer om Texas: – USAs fremtid

PRESIDENTEN: Daniel Miller leder separatistbevegelsen i Texas.

Flertall blant republikanere

Da Miller grunnla bevegelsen i 2005, viste en meningsmåling at løsriving hadde under ti prosent støtte i delstatens befolkning.

I en meningsmåling tatt opp i 2009, etter at daværende republikansk Texas-guvernør Rick Perry hadde flørtet med ideen, var tallet vokst til 35 prosent. Fem år senere ønsket mer enn halvparten av delstatens republikanere løsrivelse, ifølge Miller.

Nå har det kommet et konkret, politisk gjennombrudd også:

Texas-republikanerne vedtok i juni å ta inn i sitt program at de skal be delstatsforsamlingen, delstatsforsamlingen,Alle USAs delstater har sin egen lovgivende forsamling – sitt «storting». Texas sin ligger i hovedstaden Austin. som kontrolleres av partiet, om å avholde en folkeavstemning i 2023 om Texas skal hevde uavhengighet.

– Jeg tror vi nå har nok kritisk masse her i Texas til å rettferdiggjøre at vi kan legge spørsmålet frem for velgerne, slik at de kan bestemme, sier Miller.

BLAFRER: Et amerikansk flagg og Texas-flagget i vinden over en oljerigg hvor Donald Trump var på besøk i 2020.

Det som må til

Det er noen praktiske utfordringer. En selvstendig nasjon må ha sitt eget forsvar, en egen grensekontroll, egne sosiale stønader. Postvesen, offentlig helseforsikring, handelsavtaler og valuta, hører også med på listen.

Ikke minst så har man de føderale pengene som strømmer inn Texas. Ifølge magasinet Texas Monthly, betaler Texas 272 milliarder dollar i skatt ut til USAs myndigheter, men mottar 300 føderale, milliarder dollar inn.

Det er en differanse på 28 milliarder dollar – 280 milliarder kroner.

Dette er blant grunnene til at eksperter, som professorer i statsvitenskap i Texas, ikke tar ideen seriøst.

Info Texas USAs andre mest folkerike delstat med 29,95 millioner innbyggere.

Dekker et areal på størrelse med Frankrike.

Verdens niende største økonomi med 18 billioner kroner i brutto «nasjonalprodukt».

Årlig budsjett på rundt 2500 milliarder kroner.

Deler en 2000 kilometer lang grense med Mexico. Vis mer

AUSTIN: Texas State Capitol, kongressbygningen til den lovgivende forsamlingen av folkevalgte i delstaten, ligger midt i sentrum av Austin. Kan den en dag huse en nasjonal lovforsamling

– En myte, kontrer Miller i TNM om regnestykkene over.

– De regner inn føderale pensjonsutbetalinger tilbake til Texas, men dette er penger til individer uansett hvor de bor. Jeg kan bo hvor som helst i verden, og motta min pensjon, sier Miller.

TNM-presidenten mener derfor at Texas ville gått mer enn 1000 milliarder kroner i pluss om man regner på det slik han gjør det.

Det kan komme godt i hende for å betale andelen av statsgjelden som, ifølge TNMs egne beregninger, vil være på 1,7 trillioner dollar – eller 17 billioner kroner.

FORKLARER: Katharine Ehresman og ektemannen David Pickens står for programmet da lokallaget møtes til et Texit-treff i Austin.

– Forfall

Finansieringen av et uavhengig Texas og alle de praktiske utfordringene er også tema på lokallagsmøte i Austin.

Men det er også alt som truer fra føderalt nivå. Det snakkes om kontrollen myndighetene kan få over deg om de innfører digital valuta, noe det ikke er tatt noen avgjørelse om, ifølge USAs sentralbank.

Stemmeordninger, problemene ved grensen og en påstått økende likhet mellom USA og Kina hva gjelder sosial kontroll, er også på listen.

TNMs Austin-koordinator, Katharine Ehresman, ble overbevist om Texit under pandemien og involverte seg deretter. Nå har byen snart 700 medlemmer, forteller hun.

– Jeg så landet forfalle foran øynene mine. Jeg våknet opp hver dag og tenkte at dette er ikke landet mitt lenger, sier Ehresman. etter samlingen.

POPULÆR: Trump er en populær mann blant republikanere i Texas, men det er også spørsmålet om å løsrivelse fra USA. Det vil i så fall svekke sjansene til en republikansk presidentkandidat. Trump her ved grensen i Texas.

Politisk paradoks

Det ligger en motsetning i at republikanerne i Texas åpner opp for løsrivelse.

Skepsisen til føderale myndigheter har alltid vært stor i partiet, men et USA uten Texas sine stabile 38 valgmenn valgmennAmerikanske presidentvalg avgjøres av hvilken kandidat som får flertall hver enkelt stat. Samme kandidat tar meg seg alle valgmennene fra staten. Totalt er det 538 valgmenn og det kreves 270 for å vinne et presidentvalg. til republikanerne, vil i praksis bety at det aldri vil bli valgt en republikansk president til Det hvite hus noen gang igjen.

– Ikke mitt problem, sier Miller.

– Trump sa at Texas aldri ville forlate unionen. «De elsker meg», sa han. Men dette handler ikke om Trump eller Biden. Det handler om hva som er best for Texas, sier han.

– Hva er det som er så galt med USA, at Texas vil ha det bedre som en egen nasjon?

– Vi har 180.000 sider med føderale lover og reguleringer, administrert av 440 etater og 2,5 millioner byråkrater som ikke er valgt av folket, svarer Miller.

HAGESKILT: En slik plakat kan man sette opp i hagen sin om man som texaner vil flagge sin støtte til separasjon fra det øvrige USA.

Washington og Brussel

Miller forteller om lærdommer de har trukket fra britenes farvel til UE, kjent som «Brexit», fra den skotske avstemningen om uavhengighet, som ikke førte frem, og fra samarbeid med «frexit»-folk i Frankrike som vil ut av EU og uavhengighetsforkjempere i Catalonia som vil ut av Spania.

– Hva slags lojalitet har du overfor USA nå?

– Det er forskjell på Amerika og De forente amerikanske stater. Amerika er et sett med prinsipper og ideer, det folk ser når de ser på Texas, det er Amerika. USA er en økonomisk og politisk institusjon, slik som EU, svarer han.

For Miller er dermed Washington D.C. det samme som Brussel er for innbitte norske EU-motstandere.

– Som selvstyrt nasjon kan vi gjøre akkurat det samme som før. Den eneste forskjellen er at vi ikke lenger må bøye kne for en ødelagt institusjon i Washington DC.

NASJONALPARK: Alt er større i Texas, unntatt fjellene, heter det. Men Texas har faktisk noen fjell å skryte av i nasjonalparken Big Bend, sørvest i staten.

– Ingen rett til løsrivelse

Etter å ha blitt en amerikansk stat i 1846, brøt Texas faktisk ut igjen etter en avstemning i 1861 – deretter kom den amerikanske borgerkrigen.

Da Texas i 1870 på ny ble lagt til etter borgerkrigen, ble det gjort klart at staten ikke kan bryte ut enda en gang, ifølge The Texas Tribune.

– Om det var ett konstitusjonelt tema som ble avklart av borgerkrigen, så er det at det ikke finnes noen rett til å løsrive seg, har den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia uttalt.

Miller viser til at det ikke står noe i den amerikanske grunnloven om at stater ikke kan løsrive seg – og at den gir delstatene råderett over alt som ikke er omtalt i den.

En fersk måling viser at over halvparten av USAs republikanere tror at landet kan få en ny borgerkrig. Miller tar avstand fra vold og ønsker en fredfull løsrivelse.

– La California styre California og la Texas styre Texas, sier han.