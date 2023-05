VIL BLI VISEPRESIDENT: Borgermester i Istanbul Ekrem Imamoglu var av mange ansett som favoritt til å utfordre Erdogan, men blir i beste fall en nummer to.

Opposisjonen i Tyrkia frykter attentat, kupp og valgfusk

Troen på valgseier er stor, men frykten for at resultatet kuppes lurer rett under overflaten. Den tyrkiske opposisjonen er redd for at deres kandidat i verste fall skal bli drept.

Kortversjonen Istanbuls borgermester Ekrem Imamoglu fra CHP mener valget søndag blir historisk.

CHP-leder Kemal Kiliçdaroglu stiller som presidentkandidat og Imamoglu som visepresidentkandidat.

Det er frykt for at Kiliçdaroglu kan bli utsatt for attentat, og opposisjonen er bekymret for valgfusk. Vis mer

Det er litt rockestjerne-takter når Istanbuls populære borgermester Ekrem Imamoglu, fra opposisjonspartiet CHP, entrer scenen i Gaziompasa i Istanbul, til høy musikk og enda høyere jubel.

– Mandag morgen våkner vi til en ny vår, dette blir et historisk valg, lover han.

Massemøtet lørdag er det siste fra opposisjonen før det tyrkiske valget søndag, der sittende president Recep Tayyip Erdogan ligger bak på meningsmålingene.

– Vi skal si farvel til dem som vil splitte landet. Vi klarte det i Istanbul, og skal klare det i hele Tyrkia, sier Imamoglu (51), med henvisning til sin egen valgseier mot Erdogans parti 2019.

UNGE OG GAMLE: En entusiastisk folkemengde hadde møtte opp for å høre borgermesteren i Istanbul.

Les også Erdogan på desperat stemmejakt ISTANBUL (VG) Han ligger bak på meningsmålingene, men tilhengerne hans er overbevist om at han vil vinne.

Ble skviset ut

I opposisjonen mente mange at Imamoglu var rett mann som presidentkandidat. Da Erdogan først kom til makten for 20 år siden, hadde han også bakgrunn som nettopp borgermester i Istanbul.

Først forsøkte regjeringen å stanse Imamoglu ved å tiltale ham for å ha fornærmet medlemmer av Tyrkias valgstyre.

Så valgte hans eget parti i stedet partileder Kemal Kiliçdaroglu (74), til sterke protester fra alliansen han skal lede.

Det endte med at Imamoglu er kandidat til å bli visepresident, mens den mye eldre, og mindre populære Kilicdaroglu utfordrer Erdogan.

KOM IKKE: Presidentkandidat Kemal Kiliçdaroglu (banneret til høyre) droppet valgmøtet, og dro heller på monumentet over landsfader Mustafa Kemal Atatürk (banneret til venstre).

Frykter angrep

I forkant av valgmøtet lørdag fikk VG først tilsendt et program der det sto at Kilicdaroglu skulle delta. Så ble han strøket fra listen, og besøkte heller monumentet over landsfader Atatürk i hovedstaden Ankara.

– Det er frykt for at Kilicdaroglu kan bli utsatt for et attentat. Det er etterretning på at noen kan prøve å drepe ham. Da vet alle hvem som har skylden, sier kandidat til parlamentet for CHP, Bülent Uteday til VG.

Han viser til at Erdogan stadig svartmaler opposisjonen i knallharde ordelag, og at flere av hans statsråder har omtalt selve valget som et «kuppforsøk styrt fra Vesten».

ADVARER: Kandidat til parlamentet, Bülent Uteday, mener det er fare for både kupp- og attentatforsøk for å hindre opposisjonen.

– Kan bli trøbbel

Også parlamentariker Gökan Zeybek fra CHP sier til VG at partiet frykter det kan bli kaos etter valget.

– Hvis det blir veldig jevnt, så kan det bli trøbbel. Men jeg tror vi vinner med klar nok margin til at Erdogan bøyer seg for folkets vilje. Jeg mener Erdogan allerede har tapt, han ligger langt bak vår mann, sier Zeybek.

Borgermester i distriktet Sariyer, Sûkrü Genc, frykter valgfusk:

– Vi er nervøse, vår motstander vil ikke ha et rettferdig valg. Politiet og militæret må beskytte oss og respektere folkets vilje, sier han.

FREMTIDEN: Mange av deltagerne på valgmøtet må vente flere år før de kan stemme.

De unges parti

CHP frir særlig Tyrkias unge velgere. Men blant dem er det også uro rundt hvordan selve valget skal gjennomføres.

– Jeg tror opposisjonen vinner, men jeg er redd for at det vil bli kaos i etterkant. Jeg tror ikke Erdogan gir fra seg makten frivillig, sier førstegangsvelger Burak Kahya (19).

– Politiet og militæret er under Erdogans kontroll. Jeg tror Kilicdaroglu vinner med god margin, men føler meg ikke trygg på noe. Jeg skal ikke forlate valglokalet før jeg ser at min stemme er blitt talt, sier vennen Yigit Apaydin (18).

FØRSTEGANGSVELGERE: Yigit Apaydin og Burak Kahya.

Vennene Cemal Tartar (56) og Cumhurrieytin Vural (61) er erfarne velgere, lojale mot opposisjonen i årevis.

– Valget er ikke rettferdig, fordi Erdogan styrer media og får all oppmerksomheten. Men jeg tror han vil respektere folkets vilje. Det var allerede et slags kupp da de innførte presidentsystemet, jeg tror ikke han gjør det en gang til, sier Tartar.

ERFARNE: Cumhurrieytin Vural (61) og Cemal Tartar (56).

Han viser til den omstridte folkeavstemningen i 2017, som ble erklært «ikke fri og rettferdig» av valgobservatører. Det samme mente valgobservatører etter forrige presidentvalg i 2018.

Imamoglu kritiserte Erdogan for å skape en farlig stemning i valgkampen:

– Erdogan kaller meg og Kilicdaroglu for terrorister. Det er bare trist og bittert. Han vil sette folk opp mot hverandre, sier Imamoglu.

Info FAKTA OM VALGET I TYRKIA * Rundt 64 millioner er stemmeberettiget i parlaments- og presidentvalget i Tyrkia 14. mai. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, vil også få lov til å stemme. * Rundt 5 millioner personer er førstegangsvelgere. * Seks tyrkiske opposisjonspartier har samlet seg om en felles presidentkandidat – den mangeårige lederen for Det republikanske partiet (CHP), Kemal Kiliçdaroglu. * Til sammen stiller fire kandidater til presidentvalget, men i realiteten er det bare Kilicdaroglu som kan utfordre sittende president Recep Tayyip Erdogan. * Dersom ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre valgrunde 28. mai. Vis mer

VALGKAMP: CHP holdt massemønstring lørdag.

