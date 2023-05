STYRTET: Bildet er fra en video som skal vise etterdønningene av helikopteret som styrtet i Brjansk lørdag.

Helikopter og kampfly styrtet i Brjansk i Russland

Med to timers mellomrom styrtet et helikopter og et kampfly i samme region i Russland.

Ved 12-tiden lørdag formiddag kom meldinger om at et helikopter av typen Mi-8 har styrtet i utkanten av byen Klintsy i Brjansk-regionen rundt 40 kilometer fra den ukrainske grensen.

To personer om bord mistet livet, men lokale myndigheter sier det ikke er meldt om ødeleggelser eller sivile tap på bakken etter helikopterulykken.

Mindre enn to timer senere meldes det om at et russisk kampfly av typen Su-34 har styrtet i samme region.

Tilstanden til piloten er foreløpig ikke kjent. Årsaken til flystyrten er heller ikke avklart. Det er heller ikke kjent om de to hendelsene er relatert.

En video som er publisert på Telegram-kanalen til krigstilhengeren Voyenniy Osvedomitel skal vise at helikopteret eksploderte, før det styrtet mot bakken.

Videoen har satt i gang spekulasjoner om at helikopteret ble skutt ned. Dette er ikke bekreftet.

Mi-8 brukes både til sivile og militære formål.

Andre bilder publisert i Telegram-kanalen viser helikopteret liggende i et jordbruksområde.