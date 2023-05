HEISPASSASJER: Spørsmålet er om heisen går opp eller ned for senator Mitt Romney. Neste år må Trump-kritikeren opp til gjenvalg om han vil ha seks nye år som senator.

Mitt Romney kan bli Utah-radert: − Omtrent alle hater ham

SPANISH FORK (VG) Han er Donald Trumps største fiende i Senatet. Det har gjort ham forhatt blant mange velgere i hjemstaten.

Kortversjonen Republikaneren Mitt Romney er upopulær blant konservative i hjemstaten Utah, på grunn av sin motstand mot Trump.

Han kan få vanskeligheter med å bli gjenvalgt som senator i 2024. I så fall vil det være svært få Trump-kritikere igjen i Kongressen.

Romney stemte to ganger for å dømme Trump i riksrett, og støttet strengere våpenlovgivning. Vis mer

Dineren Little Acorn ligger helt på randen av Salt Lake Citys forsteder, før du forsvinner inn i Utahs fjell, villmark og sauetråkk.

Foran rørlegger Nate Strong (42) ligger det en hamburger, som må vente til han har snakket seg ferdig med VG om én av delstatens to senatorer: Mitt Romney (76).

– Jeg pleide å like Mitt Romney, men de siste par årene virker det som han har blitt den mest hatede republikanerne. Omtrent alle hater ham.

– Hvorfor sier de det?

– Det er liksom det ryktet han har fått. Før ville jeg sagt det motsatte. Da han var presidentkandidat handlet alt om ham. Alle elsket ham, svarer Strong.

RØRLEGGERE: Nathan Strong (42) og hans ene ansatte i rørleggerbedriften,Hayden Allan (28). De er bekymret for inflasjon og galopperende boligpriser i Utah.

– Ganske sinte

En av Kongressens aller mest kjente fjes, Mitt Romney, må få støtte fra velgerne i hjemstaten sin i 2024 om han skal få en ny periode som senator.

Han var republikanernes presidentkandidat i 2012. Nå viser en ny måling at 52 prosent i hjemstaten mener han gjør en god jobb, skriver The Deseret.

Han er langt mer populær blant demokrater og liberale enn blant de konservative han trenger for å vinne et primærvalg. primærvalg. Primærvalg er valgrunden hvor hvert av partiene velger sin kandidat til et hovedvalg, for eksempel til en posisjon som senator eller president.

Nylig avtroppet leder for det republikanske partiet i Utah, Carson Jorgensen, har ingen planer om å oppfordre ham til å stille til gjenvalg.

– Det er vanskelig å se for seg at han skal klare å vinne nå. Du har en stor blokk av konservative som er ganske sinte på han nå, sier Jorgensen til VG.

UPOPULÆR: Dette skilte fikk stå i fred en god stund ved inngangspartiet til Utah-republikanernes årsmøte i april.

Riksrett

Hovedårsaken til Romneys velgerproblem i hjemstaten, er hans alenegang mot Trump.

Han var den eneste republikanske senatoren som stemte for å dømme eks-presidenten for riksrett riksrettDen amerikanske kongressen kan kaste en president om prosessen, som kalles riksrett, får nok stemmer. to ganger, både i Ukraina-saken og etter 6. januar-stormingen.

I Representantenes hus har kun to av ti republikanere, som stemte for riksrett, overlevd møte med velgerne i etterkant. Flere av senatorene som gjorde det samme, har valgt å gå av.

Med Romney ute, er partiets Trump-kritiske stemmer i Kongressen nesten utradert.

Samtidig slutter stadig flere republikanere i Kongressen seg rundt Trumps 2024-kandidatur, og Ron DeSantis, den fremste utfordreren, sakker akterut på målingene.

EKS-FORMANN: VG møtte Carson Jorgensen dagen før han gikk av som leder for det republikanske partiets Utah-avdeling i april.

– Blåst opp egoet sitt

Richard Hyer, en delegat vi møter på republikanernes årsmøte i Utah, støttet Romney da han stilte til senatsvalg i 2018 – to år inn i Trumps presidentperiode.

– Han lovte at han kom til å være en dedikert støttespiller for det republikanske budskapet. Men etter at han ble valgt, har han heller blåst opp egoet sitt, sier Hyer.

Delegaten liker ikke Trump, men mener at selve riksrettsprosessen var uten støtte i grunnloven – og at Romney ikke burde stemt for.

Men han misliker også sterkt at Romney var én av ti senatorer som stemte for ørlite strengere våpenlovgivning – etter massakren på en barneskole i Uvalde i Texas i fjor.

– Så der skilte jeg og Romney lag, sier Hyer.

SENATOR: Mike Lee er husvarm blant de mest konservative republikanerne i Utah, mens delstatens andre senator, Mitt Romney, sliter.

Buet på

På Utah-republikanernes årsmøte i april, var ikke Mitt Romney å se. For to år siden, i 2021, ble han buet på av delegatene.

– Han fikk røff behandling her i 2021, sier Carson Jorgensen, eks-formannen til republikanerne i delstaten når vi spør han om Romneys fravær.

Selv skyldte Romney fraværet på familieforpliktelser. Utahs andre senator, Trump-lojalisten Mike Lee, var derimot til stede.

Lee støttet Trumps falske påstander om at han vant presidentvalget i 2020.

INTERVJU: Mitt Romney ga et intervju til VG i fjor, da spørsmålet om hvorvidt USA skulle sende jagerfly til Ukraina var gjenstand for opphetet debatt.

– Vannet er deilig

Samtidig har den første mulige utfordreren meldt seg, Utah-kongressens republikanske majoritetsleder Brad Wilson, skriver AP.

– Kom uti, vannet er deilig, var responsen til Romney, som kanskje kan skvise ut en seier med støtte fra deler av mormonerkirken, som utgjør rundt 60 prosent av befolkningen i Utah.

FAMILIE: Rollene (62), Wayne (59) og sønnen Josh (27) Justice utenfor dineren Little Acorn i Spanish Fork – en liten time utenfor Salt Lake City i Utah.

– Falsk

Tilbake på dineren Little Acorn sitter familien Justice bøyd over lunsjen.

De husker hvordan Romney kom inn og reddet vinter-OL i Salt Lake City, etter en korrupsjonsskandale.

Men nå har også de fått nok.

– Han er en falsk fyr som dolker deg i ryggen. Jeg kommer aldri til å støtte ham igjen, sier Wayne Justice (59).

MAT: En såkalt «cheese steak sandwich», en matrett VG velger å ikke fornedre ved å oversette til ostesteiksmørbrød.