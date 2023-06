MISSIL-NEDFALL TRAFF KLINIKK: Nødetatene jobber i ruinene etter at nedfall fra et missil traff en klinikk i Kyiv.

Nye angrep mot Kyiv - barn blant de drepte

To barn er blant de drepte etter nye angrep mot Kyiv.

Myndighetene i Kyiv rapporterer om tre er drept , minst fire er skadet, og flere bygninger ødelagt etter nye nattlige russiske angrep på Kyiv. Det skriver Reuters.

To av de drepte er barn, melder lokale myndigheter.

Guardian skriver at en klinikk og et nærliggende bolighus ble truffet av nedfall fra missiler. Militærmyndighetene sier alle mål ble skutt ned av ukrainsk luftforsvar, og at alle skader skyldes nedfall.

Angrepene skal ha vært rettet mot østlige bydeler i Kyiv.

Russland har intensivert angrepene mot hovedstaden den siste tiden, mens man venter på den lenge varslede våroffensiven til Ukraina.

Belgorod-angrep

Samtidig melder guvernøren i Belgorod-regionen i Russland, på grensen til Ukraina, at byen Sjebekino ble rammet av ukrainsk artilleriild. Guvernør Vjateslav Gladkov sier artilleriangrepet varte en time, og at russisk luftforsvar fungerte. Han melder at to er skadet i angrepet.

Angrepet er ikke bekreftet av uavhengige medier.

