Torsdag 1. juni: Dette skjedde i natt

Prigozjin har lagt ut på «turné» i hjemlandet.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin har lagt ut på «turné» i Russland, hvor han blant annet ber om at president Putin gjeninnfører dødsstraff. Dette er ganske utrolig. Når Prigozjin kan opptre på denne måten, er det rett og slett anarki, sier Russland-ekspert og professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet, til VG.

Tre er drept, blant dem to små barn, etter nattlige russiske angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske militærmyndigheter sier en klinikk og et bolighus ble truffet av nedfall fra et russisk missil som ble skutt ned av ukrainsk luftvern.

Brannvesenet fikk i natt kontroll på brannene som herjet langs toglinjen ved Moi i Rogaland. E39 var stengt en stund, og togtrafikken er fortsatt påvirket med forsinkelser.

Forslaget om heving av gjeldstaket i USA kom seg over nok et hinder i natt da forslaget gikk gjennom i Representantenes hus. Avstemningen fortsetter i Senatet hvor både Demokratenes og Republikanernes ledere har lovet rask behandling.