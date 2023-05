TENTE PÅ BILER: Etter en alvorlig ulykke der to tenåringer mistet livet, oppsto det opptøyer i Cardiff i Wales i Storbritannia mandag kveld.

Opptøyene i Cardiff: Klipp viser politibil som følger etter elsykkel før to tenåringer omkom

Natt til tirsdag omtalte politiet det som falske rykter. Nå skal et klipp som viser at en politibil følger etter en elsykkel kort tid før ulykken granskes.

Ulykken, som skjedde rundt klokken 18 lokal tid mandag kveld, har ført til omfattende opptøyer i byen, og mange klandrer politiet for at de to guttene, som var 15 og 16 år gamle, mistet livet.

Natt til tirsdag ble flere biler satt fyr på, og 15 politifolk ble skadet i sammenstøt. En rekke personer er pågrepet.

Det var lenge uklart hva som forårsaket de kaotiske scenene. Politiet meldte mandag kveld at de rykket til området Ely i Cardiff etter en alvorlig bilulykke, og at opptøyene startet etter dette.

MASSIVT TIL STEDE: Politiet pågrep flere personer etter opptøyene mandag kveld.

Nå erkjenner de at de er klar over et klipp som viser at en politibil fulgte etter elsykkelen bare minutter før ulykken, og at dette skal etterforskes av en spesialenhet.

Avisen Telegraph skrev natt til tirsdag at det gikk rykter på sosiale medier om at bilulykken ble forårsaket av en politijakt. Politiet sa da at ulykken allerede hadde skjedd da de kom til området.

Utpå dagen tirsdag ble det offentliggjort et opptak fra et overvåkingskamera, som viser at en politibil fulgte etter en elsykkel noen minutter før ulykken. Politiet erkjenner nå at de er klar over klippet, og at de skal granske hendelsen.

De sier fortsatt at det ikke var politi til stede i selve gaten der ulykken skjedde da elsykkelen krasjet.

Det skjedde på en pressekonferanse klokken 17 om ettermiddagen tirsdag, skriver The Guardian – 23 timer etter den fatale bilulykken.

Folk i lokalsamfunnet er rasende for at politiet brukte et døgn på å fortelle sannheten.

– Politiet har løyet siden dette skjedde. Den eneste grunnen til at de innrømmet at de var involvert i en biljakt, var at videoen ble kjent, sier venner av guttene The Guardian.

Ifølge avisen er området Ely et av de mest vanskeligstilte i Cardiff, som er den største byen i Wales i Storbritannia.

Det var natt til tirsdag opptøyer i Cardiff der folk satte fyr på flere biler og kastet fyrverkeri mot politiet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post