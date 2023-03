KREML: Vladimir Putin fotografert inne i Kreml sist uke.

Siden krigen startet: Putin har flyttet inn i Kreml

Russlands president Vladimir Putin har i stor grad bodd inne i Kreml i Moskva siden krigen startet i februar i fjor.

Det er Putins talsmann Dmitrij Peskov som forteller dette til nyhetsbyrået Tass.

Putin har en rekke residenser, og det er vanlig å se følget med presidenten og vaktstyrken kjøre i kortesje ut og inn fra Moskva sentrum dag etter dag.

Men nå bor altså Putin mer eller mindre fast inne i Kreml, det historiske festningsverket i hjertet av Moskva, der presidenten har sitt kontor.

– Veldig ofte siden begynnelsen av den militære spesialoperasjonen den militære spesialoperasjonenPutin kaller angrepskrigen i Ukraina konsekvent for «den militære spesialoperasjonen», svarer Peskov på Tass’ spørsmål om presidenten bruker leiligheten inne i Kreml.

– Det skyldes at arbeidsplanen er travel, fortsetter han.

Vladimir Putin på Den røde plass, rett utenfor Kremls tykke murer.

Bakgrunnen for spørsmålet var at Putin lørdag, i et intervju med tv-kanalen Rossija-24, fortalte at han hadde tatt med seg Kinas president Xi Jinping inn i leiligheten for å ha de uformelle samtalene sist uke.

– Vi hadde en arbeidslunsj, og så inviterte jeg presidenten, som en venn, til å bevege oss til et annet rom, jeg har en leilighet her i Kreml som jeg har brukt mye tid i den siste tiden, jeg jobber her og overnatter veldig ofte. Så vi flyttet dit og mens vi satt ved peisen og drakk te snakket vi rolig om alt, fortalte Putin.

Kommunistlederen Gennadij Zjuganov avslørte nylig at Putin ofte ringte ham midt på natten for å diskutere saker.

– Han har en travel timeplan og bør behandles med respekt. Han ringer alltid, noen ganger etter midnatt, sa Zjuganov. Kommunistene er blant Putins støttespillere i russisk politikk.

Se video – reagerer på Putins atomvåpentrussel: