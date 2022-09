Ukrainske soldater mottas som helter

Flere videoer fra som sirkulerer på sosiale medier skal vise lokalbefolkning i gjenerobrede områder møte ukrainske soldater med følelsesladet jubel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det har gått over to uker siden Ukraina varslet en offensiv inn i Kherson-regionen sør i det okkuperte Ukraina. Siden onsdag har ukrainske styrker også angrepet og tatt over store landområder i den nordøstlige regionen Kharkiv.

Sosiale medier som Telegram og Twitter flommer nå over av det som skal være jubelscener i gjenerobrede byer og landsbyer.

VG har geoverifisert flere av videoene som skal vise ukrainske soldater bli hyllet av lokalbefolkningen i Kharkiv-regionen.

En av dem er fra Borivske, cirka ti mil øst for Kharkiv by. Den er delt av den Fritt ord-prisvinnende avisen The Insider på Twitter og viser mennesker juble, applaudere og og vinke til de ukrainske soldatene som kjører gjennom den lille landsbyen.

Enn mann sitter på kne med armene i været.

Andre hopper i begeistring der de står i veikanten, noen folder hendene eller knytter seirende nevene.

Omfavner soldatene

I en tale søndag kveld, takket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj de ukrainske styrkene og sa at de hadde «frigjort hundrevis av våre byer og landsbyer, sist Balaklija, Izium og Kupjansk».

Byen Balaklija ble okkupert av russiske styrker allerede i mars. Et halvt år senere publiseres flere videoer av det som skal være soldater som heiser det ukrainske flagget og møter innbyggere i byen som ligger mellom Izium og Kharkiv.

GRIPENDE: To kvinner omfavner ukrainske soldater i Balaklija et halvt år etter at byen falt.

VG har geoverifisert en video fra et torg i byen hvor statuen av den fremtredende ukrainske 1800-tallsdikteren Taras Shevchenko står.

Der møtes soldater av to kvinner som følelsesladet kaster seg rundt halsen på dem.

Videoen er delt på Twitter av den ukrainske diplomaten Olexander Scherba 9. september.

Ordfører filmet jubelscenene selv

Den anerkjente tenketanken Institute for The Study of War (ISW) skrev søndag kveld at Ukraina hadde vunnet slaget om Kharkiv etter de store fremstøtene.

Ukrainske styrker skal også ha nådd fram til den russiske grensen, nordøst i Kharkiv-regionen.

I en uttalelse lørdag opplyste russiske myndigheter at de trekker styrker tilbake fra områder i Kharkiv-regionen i Ukraina «for å oppnå målene i den militære spesialoperasjonen for å frigjøre Donbas».

Kozhacha Lopan er en liten ukrainsk landsby fem kilometer fra den russiske grensen. Ordfører Vyacheslav Zadorenko delte søndag flere videoer på Facebook av gledesscener i landsbyen.

I en ser man lokalbefolkning omfavne soldater – til og med kameraet får en klem.

I en annen ser man ordføreren filme seg selv mens han er omringet av både smilende soldater og jublende lokalbefolkning.

ORDFØRER: Kozhacha Lopan-ordfører Vyacheslav Zadorenko feirer.

Under videoen skriver han følgende:

«Kozacha Lopan er under kontroll av Ukrainas væpnede styrker! La oss jobbe sammen for seier!»

ISW skriver mandag på Twitter at russiske styrker trekker seg ut av flere områder i Kharkiv-regionen: