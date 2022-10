YTRE HØYRE OG VENSTRE: Det står mellom sittende president Jair Bolsonaro og ekspresident Lula da Silva under valget i Brasil.

Ny valgrunde i Brasil

Ekspresidenten og utfordrer Lula da Silva har fått flest stemmer, i det 98 prosent av stemmene er talt opp i Brasil. Likevel utpekes han ikke som ny president.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den venstreradikale Lula da Silva har fått 48 prosent av stemmene, mot sittende president, ytre-høyre politikeren Jair Bolsenaros 43,56 prosent. Det melder landets største TV-kanal Globo.

Men valgsystemet i Brasil krever at en av kandidatene må få 50 prosent av stemmene.

Derfor går presidentvalget nå inn i en andre runde, altså en ny valgrunde 30. oktober. Dette bekrefter brasilianske valgmyndigheter mandag morgen, ifølge Reuters.

VENSTRERADIKAL: Lula da Silva har tidligere vært president i Brasil, nå kan han innta maktposisjonen igjen.

Vil han kopiere Trump?

Like over midnatt meldte Globo at Bolsonaro hadde en knapp ledelse mot Silva. Da var 30 prosent talt opp. Så snudde det.

De to presidentkandidatene står på hver sin ytre fløy politisk.

Den sittende presidenten, Bolsonaro, har vært omstridt. Enkelte frykter han kan kopiere Donald Trumps strategi dersom han taper valget, ved å ikke erkjenner nederlaget.

– Jeg kan aldri i verden tenke meg at Bolsonaro vil godta et valgresultatet der han mister makten. Jeg er oppriktig redd for noe som kan minne om angrepet på den amerikanske kongressen, har samfunnsgeograf Torkjell Leira tidligere sagt til VG.

Han har skrevet flere bøker om Bolsenaro og Brasil, og har selv blitt invitert hjem til presidenten.

MIDDAG: USAs tidligere president Donald Trump i møte med Bolsonaro under en middag på Mar-a-Lago resorten i Palm Beach, Florida.

– Hans tid som president har vært et frontalangrep på demokratiet. Han angriper offentligheten og demoniserer motstandere ved å stemple dem som fiender av nasjonen, sier Leira, og fortsetter:

– Han angriper mediene, legger lokk på åpenhet, kutter støtte til universiteter, lyver og angriper valgordningen og valgsystemet. Samtidig er han en mester i sosiale medier og fyrer opp sine tilhengere. Dette har vi også sett tidligere i Trumps USA.

Prøvesten for demokratiet

Human Rights Watch sa i august at valget i oktober blir en prøvesten for demokrati og rettsstaten i Brasil og Latin-Amerika. Organisasjonen beskylder, ifølge NTB, Bolsonaro for å forsøke «å undergrave tilliten til valgsystemet og hevde at det er upålitelig – uten å legge fram noe bevis»

Frykten for politisk motivert vold og trusler mot demokratiet i Brasil får nå konkrete følger for valgkampen.

Motkandidat Lula de Silva (76), som styrte Brasil fra 2003 til 2010, har gått med skuddsikker vest når han opptrer offentlig.

Siden april 2018 sonet Lula Da Silva en dom på tolv års fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger, en dom som Lula selv hele tiden mener var politisk motivert. Dommen er siden kansellert og ugyldiggjort, noe som gjorde at Lula igjen kunne stille til valg.

SE: I 2018 ble Bolsenaro knivstukket på et valgarrangement i Juiz: