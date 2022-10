I HARDT VÆR: Russlands president Vladimir Putin.

Skal ha konfrontert Putin

Det ulmer med misnøye i Putins indre krets skal vi tro amerikansk etterretning.

Et medlem av Vladimir Putins indre krets skal ha uttrykt sin misnøye direkte til presidenten, melder The Washington Post. Dette skal ha foregått over flere uker, og kommer som følge av Putins håndtering av krigen i Ukraina.

The Washington Post skriver at informasjonen kommer fra amerikansk etterretning.

Misnøyen skal dreie seg om det medlemmet anser som feilstyring av krigen, og feil gjort av de som utfører den militære operasjonen.

Kritikken er per dags dato den klareste indikasjonen på uro i Russlands ledelse, skriver The Washington Post.

På Bidens bord

Informasjonen blir sett på som såpass vesentlig at den skal ha blitt inkludert i USAs president Joe Bidens daglige etterretningsbrifing. Dette ifølge personer som er kjent med saken, som uttalte seg i anonymitet til den amerikanske avisen.

FYLTE 70: Vladimir Putin fotografert på et møte i Samveldet av uavhengige stater (SUS), som består av ni av de 15 tidligere Sovjet-statene.

– Siden starten av okkupasjonen har vi sett en økende varsling fra flere i Putins indre krets. Våre vurderinger antyder at de er spesielt opprørte over nylige russiske tap, dårlig ledelse og militære mangler, sier en vestlig etterretningsoffiser ifølge The Washington Post.

En annen offiser skal ha sagt at den indre spenningen er «enstemmig med hvordan den russiske kampanjen ha gått.»

– Det er mange mennesker som er overbevist om at dette ikke går bra eller går i rett retning, sier offiseren.

Flere måtte gå

I en annen artikkel skriver The Washington Post at operasjonskommandør for krigen i Ukraina, Alexander Dvornikov, ble sagt opp etter bare syv uker i jobben, som han fikk i april.

Dette etter det som skal ha vært en større omstrukturering som følge av store tap og strategiske feil.

Dvornikov skal ha tredd til side omtrent samtidig som at øverstkommanderende for fallskjermjegerne, Andrey Serdyukov, også måtte tre av. Dette etter at nesten alle divisjonene til luftstyrkene led store tap.

Videre skriver The Washington Post at lederen for militærdistriktet ansvarlig for Kharkiv, Alexander Zhuravlev, måtte gå av i forrige uke. Dette etter at russiske styrker tidlig i september tapte store områder i regionen.

Totalt har minst åtte generaler blitt sparket, omplassert, eller på en annen måte blitt satt på sidelinjen. Minst ti andre generaler har død i kamp, skriver den amerikanske avisen.

Flere drypp har kommet med kritikk mot ledelsen i Kreml den siste tiden. Fredag fikk lederen for forsvarskomiteen i parlamentet, Andrej Kartapolov flere til å heve øyenbrynene.

På et av de mest kjente propagandashowene på TV uttalte han: - Vi må slutte å lyve.

Han påpekte at folk ikke får den hele og fulle sannhet i de daglige oppdateringene fra krigen. Den dekorerte generalen sier han frykter for tap av troverdighet.

En annen som har fått prate på statsstyrt TV er Andrej Guruljov, tidligere nestsjef for det sørlige militærdistrikt.

– Et system av løgner, ikke fra bunnen til toppen, men fra toppen til bunnen, sa han.