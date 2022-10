PÅ ØVELSE: Vladimir Putin fotografert under øvelsen «Vostok 2022» nylig. Bildet er tatt i Orenburg.

Nå kommer kritikken fra folk nær Putin: − Et system av løgner

Kritikken mot måten som krigen føres på, blir stadig sterkere. Vladimir Putin (69) tillater tilsynelatende det - så lenge ingen spør om det er riktig å føre krig eller ikke, mener en ekspert.

Både sentrale folk rundt Putin og russiske media har de siste dagene kommet med oppsiktsvekkende kritikk.

– Et system av løgner, ikke fra bunnen til toppen, men fra toppen til bunnen, sa Andrej Guruljov, tidligere nestsjef for det sørlige militærdistrikt, på TV-kanalen Rossija-1 i helgen - gjengitt av Russian Media Monitor, da han ble bedt om å forklare hvordan det var mulig å bli slått tilbake av ukrainerne ved det viktige knutepunktet Lyman.

Han var med i programmet digitalt, og rett etterpå ble linjen kuttet - men det er uklart om det skyldtes teknisk feil eller at han ble for løsmunnet. Guruljov kom tilbake i programmet, men sa ikke noe mer om dette.

Uansett har sentrale personer som Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov og lederen av den private hæren Wagner-grupper Jevgenij Prigozjin også vært på kritikkstien de siste dagene - og storavisen Komsomolskaja Pravda rapporterte uventet åpent om retretten fra Lyman i helgen: Russiske soldater flyktet med «tomme øyne» fra byen, skriver en av Russlands mest kjente krigskorrespondenter, Aleksandr Kots.

MØTE: Vladimir Putin møtte nylig Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Ikke nok med det: Han skriver også at de russiske kommandantene valgte å forlate Lyman, da det var for stor risiko for å bli omringet og tatt til fange. Og de russiske troppene er preget av desertering og dårlig planlegging.

– Vi skal overvinne disse midlertidige vanskelighetene. Selvfølgelig skal vi vinne, sier en offiser til avisen.

Selv om Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov er omstridt, er det også interessant hva han sier:

– I går var det en parade i Izium, i dag er det ukrainske flagget i Lyman. Hva blir det i morgen, sier han om de russiske nederlagene, ifølge Meduza.

I helgen la samme Kadyrov også en melding på Telegram der han gikk inn for bruk av taktiske atomvåpen.

Kadyrov la skylden for tapet i Lyman på sjefen for militærdistriktet, generaloberst Aleksandr Lapin, melder Pravda. Han beskyldte Lapin for å være en «middelmådighet» som blir forsvart av toppene i generalstaben.

MOBILISERTE: To anonyme menn gjør seg klar til å sette seg på bussen som mobiliserte for krigen i Ukraina. Bildet er tatt i St. Petersburg tirsdag.

Oppsiktsvekkende nok dukket det opp støtte til Kadyrov fra Jevgenij Prigozjin, mannen bak den privat hæren av leiesoldater, Wagner-gruppen. Prigozjin er også kjent som «Putins kokk», fordi han ble rik på catering-avtaler med Kreml. Samme mann var - allerede før mobiliseringen - ute i fengsler og straffeleirer og tilbød fanger frihet mot at de ville kjempe i krigen i Ukraina.

– Kadyrovs uttrykksfulle uttalelse er selvfølgelig ikke i min stil. Men jeg kan si: Ramzan er en kjekk, sa Prigozjin ifølge Meduza, som er et uavhengig russisk nettsted der redaksjonen har flyktet til Latvia.

Dette er ikke første gang Ramzan Kadyrov den russiske armeen - og får støtte av Prigozjin. For noen uker siden mente Kadyrov at 50 prosent av de russiske «siloviki» (de som jobber i Forsvaret, politiet, grensestyrkene, tollvesenet, etterretningen, osv.) burde mobiliseres til fronten. Han fikk støtte av Prigozjin, skriver Meduza.

– Inntil videre er det tillatt en viss kritikk i Russland, konkluderer Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, til VG.

– Med et viktig men: Det gjelder så lenge det ikke går på om det er riktig eller feil å føre krigen - eller at krigen ble startet. Kritikken er lov så lenge det handler om den beste måten å vinne krigen på.

– Men er dette en kritikk mot eller en støtte til Putin?

– Umiddelbart ser jeg det som en støtte til Putin. Ikke minst når den tsjetsjenske lederen begynner å snakke om bruk av atomvåpen, noe Putin har snakket om som en mulig måte å forsvare de nylig annekterte delene av Ukraina, så ser jeg det som en uttalelsen som styrker Putins trussel. Det betyr at Putin får oppbacking til å gjøre det. Og det handler om å skape mer redsel i Vesten. Det gjør det enda mer troverdig at Russland er villig til å ta det ekstreme skrittet, mener Peter Viggo Jakobsen.

PUTIN-STØTTE: En mann har stilt seg utenfor parlamentet i Moskva til støtte for Vladimir Putin. «Og du?», spør han på plakaten.

Meduza har snakket med kilder nær Kreml som mener det ikke er tilfeldig at Kadyrov og Prigozjin kommer med likelydende uttalelser. Begge blir sett på som en del av «krigspartiet», det vil si de som er lengst til høyre og mest opptatt av å eskalere krigen.

Kildene til Meduza snakker om at Prigozjin og hans Wagner-gruppe er i konflikt med forsvarsminister Sergej Sjojgu og hæren. Det refereres også til en angivelig verbal trefning mellom de to allerede før krigen startet, med bruk av «uanstendige uttrykk», som Meduza beskriver det.