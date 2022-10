DIREKTE LINJE? Vestlige etterretning har hevdet at Vladimir Putin har direkte kontakt med de øverste militære sjefene i Ukraina. I helgen ble Sergej Surovikin (t.v.) utnevnt til ny øverste sjef for «spesialoperasjonen».

Her er Putins nye general i Ukraina: − Absolutt hensynsløs

Vladimir Putins nye militære sjef i Ukraina har sittet fengslet to ganger og blir karakterisert som både brutal, hensynsløs og korrupt.

Publisert: Nå nettopp

General Sergej Surovikin ble i helgen utnevnt som sjef for hele Russlands «spesialoperasjon» i Ukraina.

Dagen etter var det massive angrep mot sivile mål i mange ukrainske byer.

– Surovikin er kjent for å være brutal. Han kobles ikke minst til krigen i Syria. Han har sittet i fengsel to ganger - og han kan kanskje være svaret om Putin ønsker hardere tak i Ukraina. Men jeg tror ikke det hjelper Russland. En enkelt general kan ikke snu noe for Russland nå, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Finland til VG.

Det britiske forsvarsdepartementet beskrev tidligere i år den nye generalen slik: «I over tretti år har Surovikins karriere vært preget av påstander om korrupsjon og brutalitet.», sitert av Sky News.

GENERAL: Sergej Surovikin har sittet fengslet to ganger, først i 1991, da tre demonstranter mistet livet da avdelingen hans prøvde å stoppe menneskemassene i Moskva sentrum.

Surovikin fylte tirsdag 56 år. Han startet sin militære løpebane i 1983. Ifølge den russiske avisen Kommersant ble han fengslet etter kuppet i Moskva i 1991. Grunn: Avdelingen som han ledet, drepte to av demonstrantene.

– Han satt syv måneder fengslet før anklagene mot ham ble trukket, skriver Kommersant. Ifølge BBCs russiske utgave ble saken henlagt fordi Surovikin, som den gang var kaptein, fulgte ordre.

Daily Telegraph skriver at han også er funnet skyldig og dømt til fengsel for våpenhandel, men denne dommen ble senere trukket.

Surovikin har også vært i Tsjetsjenia og spilte en viktig rolle i Syria-krigen, ifølge den offisielle bio’en. Han var øverste leder for luftstyrkene i Syria, og blir spesielt nevnt i en rapport fra Human Rights Watch fra 2020 som en av de ansvarlige for den brutale krigføringen mot sivilbefolkningen der.

– Dekket av blod

En tidligere kollega i det russiske forsvarsdepartementet uttaler anonymt til The Guardian:

– Surovikin er absolutt hensynsløs, med liten respekt for menneskeliv. Jeg er redd hendene hans vil være fullstendig dekket av ukrainsk blod.

Joakim Paasikivi, lærer i militær strategi ved den svenske Försvarshögskolan, sier til VG:

– Russisk propaganda fremstiller Surovikin som «the beast». Jeg tror ikke han vil utgjøre noen forskjell. Problemet for Russland er ikke dårlige generaler, men dårlige systemer. I tillegg begynner de å få slitne styrker. Derfor tror jeg ikke han klarer å endre noe for russerne.

– Det sies at han har direkte kontakt med president Putin, men det gjør det ikke enklere å gjøre en god jobb på slagmarken, kanskje tvert imot, sier Paasikivi.

Utnevnelsen av den nye generalen kom etter at Ukraina de siste ukene har klart å vinne tilbake territorium i en vellykket motoffensiv og etter at den strategisk og prestisjemessig viktige Krim-broen ble angrepet.

– Misunner ham ikke

Krigsforsker Ilmari Käihkö sier det slik:

– Jeg misunner ikke Surovikin. Han har fått den verste jobben i verden.

– Hva mener du med det?

– Han arver alle problemene som det russiske militæret sliter med. Putins politiske mål er mye større enn det de klarer å oppnå. Hvis ikke Putin endrer sine mål, blir det vanskelig. Jeg tviler også på om Surovikins erfaring fra Syria kommer til å bety noe særlig i Ukraina. Dette er en ganske annerledes krig, sier Käihkö til VG.

– Det kan også raskt komme kritikk fra krigsopposisjonen, som fra Jevgenij Prigozjin, om han ikke lykkes.

Prigozjin er mannen bak den private militære gruppen Wagner. Han er også kjent som «Putins kokk», fordi han er blitt rik på cateringavtalene med Kreml. Surovikin skal ha fått et godt forhold til Wagner-gruppen mens de var i Syria.

Både Prigozjin og den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov, som begge er kjent som ivrige kritikere av det russiske militæret, er positive til utnevnelsen av Sergej Surovikin til øverste offiser i Ukraina.

– Mest kompetent

– Den mest kompentente sjefen i den russiske hæren, fastslår Prigozjin på Vkontakte.

Jevgenij Prigozjin forteller at han og Surovikin var på hver sin side i 1991 - men «Putins kokk» mener i dag at det var Surovikin som var på rett side og at han selv var i «villfarelse» som tilhenger av de liberale kreftene.

– Jeg er fornøyd med denne utnevnelsen. Surovikin vil bedre situasjonen. Selvfølgelig vil vi hjelpe ham med å løse oppgavene, skriver Kadyrov på Telegram.

– Det er mange forbedringsmuligheter for Russland, men hva skal han gjøre nå som det ukrainske luftforsvaret styrkes etter de siste dagers angrep, sier Ilmari Käihkö til VG.

– Han kjenner taktikken fra Syria med å angripe sivil infrastruktur, som sykehus og slikt, men det er også det eneste han kan tilby. Det er en desperasjon over den russiske krigføringen nå, og jeg tror ikke den nye generalen kan påvirke den militære situasjonen, sier krigsforskeren.

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs nære medarbeider Leonid Volkov hevder at Ukraina ikke er nytt for Surovikin. Volkov sier ifølge BBCs russiske utgave at generalen var med på å organisere russiske styrker inn i Donbas-området da konflikten startet i 2014.