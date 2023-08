Ordfører: Drone traff bygg i Moskva

Et høyhus i Moskva skal natt til tirsdag ha blitt skadet i et droneangrep.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statlige russiske medier.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin skriver på Telegram at 21. etasje på et kontorbygg fikk skader i angrepet. Han skriver også at flere andre droner skal ha blitt skutt ned på vei mot byen.

Nattens eksplosjon er en av flere i den russiske hovedstaden den siste tiden.

Også natt til søndag smalt det i Moskva. I et dramatisk videoklipp filmet i utkanten av byen, kan man se noen kontorbygg. Plutselig fanger kameraet opp en eksplosjon, og kvinnen som filmer, roper: «Kjære mor! (...) La oss komme oss ut herfra!»

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin bekreftet ifølge nyhetsbyrået AFP at to bygninger ble rammet i eksplosjonen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte søndag Russland om at krigen nå kommer til russisk jord. Han innrømmet ikke at Ukraina sto bak angrepet i Moskva natt til søndag.

– Gradvis vender krigen tilbake til russisk territorium, til dens symbolske sentre og militærbaser. Dette er en uunngåelig, naturlig og absolutt rettferdig prosess, sa han under et besøk til byen Ivano-Frankivsk vest i Ukraina søndag.

Én skadet i Kharkiv i Ukraina

Det har også kommet meldinger om droneangrep i Ukraina natt til tirsdag.

Politisjefen i Kharkiv fylke, Volodymyr Tymoshko, sier det har vært eksplosjoner i et internat ved en høyskole og på et annet sted i sentrum av byen, skriver NTB.

På sistnevnte sted ble en person skadet, ifølge politisjefen. Internatet sto tomt i angrepet, som ødela to etasjer i bygget.

En video i sosiale medier viser en brann og røyksky som stiger opp fra øvre del av bygget.

I kartet under kan du se utviklingen ved frontlinjen i Ukraina:

