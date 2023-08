KAN FELLE TRUMP: Statsadvokat Fani Willis mener hun har bygget en svært grundig sak mot Trump.

Slik vil hun felle Trump

ATLANTA (VG) Nye bevis skal avsløre at Donald Trump visste om et ulovlig forsøk på å skaffe tilgang til telling av stemmer etter 2020-valget. Det blir ett av tre hovedpunkter i den nye saken mot Trump.

En storjury skal denne uken vurdere om det skal tas ut tiltale mot Trump.

Noe av kjernen i saken er at Trump angivelig ringte til Georgias republikanske administrasjonsminister Brad Raffensperger for å be ham finne nok stemmer til å endre valgresultatet.

Trump har anklaget Georgias statsadvokat for rasisme, og hevder at etterforskningen er politisk motivert.

Trump er allerede tiltalt i tre andre saker: Det voldelige angrepet på Kongressen i januar 2021, anklager om å ha betalt hysj-penger til en pornoskuespiller, en sak og for å ha tatt hemmelighetsstemplede dokumenter fra Det hvite hus. Vis mer

Denne uken svermer presse fra hele USA og store deler av verden, deriblant VG, inn mot Fulton County Courthouse, i Atlanta Georgia.

Der forbereder statsadvokat Fani Willis seg på å presentere resultatene av to og et halvt års etterforskning mot tidligere president Donald Trump.

En storjury («Grand Jury») skal så vurdere om Trump skal tiltales for forsøk på å manipulere valgresultatet i delstaten. Så mange som 20 andre kan også bli tiltalt.

Som VG skrev lørdag, har flere vitner gått ut og bekreftet at de er innkalt tirsdag. Det antas at saken begynner mandag.

Rundt rettslokalet er det satt opp doble gjerder, og hele området er sperret av, fordi sheriffen frykter voldelig opptøyer til støtte for Trump.

POLITIET ER KLARE: Gatene rundt rettslokalet i Fulton County i Atlanta Georgia er allerede sperret av.

Tre hovedpunkter

Statsadvokat Willis har tre ess i ermet for å sikre en ny tiltale mot Trump:

Det viktigste punktet er at Trump ringte til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger, for å endre resultatet i valget i delstaten.

«Du må finne 11.780» stemmer, krevde Trump.

Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen. Han har allerede avgitt flere rettslige forklaringer, og vil trolig vitne mot Trump.

Det neste punktet handler om at Trumps nære medarbeidere skal ha rekruttert falske valgmenn i syv ulike delstater som skulle vippe valget i favør av Trump.

Valgmennene skulle ifølge planen ha stemt for Trump som ny president, selv om Biden egentlig vant valget. I Georgia anses bevisene for dette som særlig sterke.

De to første punktene er også del av den føderale saken mot Trump, som etterforskes i hovedstaden Washington D.C., der Trump i begynnelsen av august ble tiltalt for angrep på det amerikanske demokratiet.

Et tredje punkt er først nylig blitt kjent, og er unikt for Georgia-saken: Det vil trolig bli lagt frem bevis for at Trump var kjent med et ulovlig forsøk på å skaffe seg tilgang til opptellingen av stemmer i valgdistriktet Coffee County.

Den alvorlige hendelsen i dette valgdistriktet, som Trump for øvrig vant med 70 prosent, ble først antatt å være Trump-tilhengere som handlet på eget initiativ.

Men ifølge CNN forbereder statsadvokaten seg på å legge frem bevis for at Trumps nære medarbeidere stod bak planen, og at Trump var til stede da det ble diskutert i Det hvite hus.

Anklager statsadvokaten

Lokalavisen The Atlanta Journal-Constitution, som har fulgt saken meget tett, melder at en avgjørelse om tiltale kan komme natt til onsdag, norsk tid.

Dette er altså den andre saken som er knyttet til at Trump etter valget i 2020 hevdet at det egentlig var han, og ikke president Joe Biden, som hadde vunnet.

Påstanden om valgfusk er blitt tilbakevist en rekke ganger, og flere av Trumps nære medarbeidere fra den tiden har vedgått at presidenten snakket usant.

Trump har uttalt at han anser det som helt sikkert at han blir tiltalt i Georgia, av «politiske årsaker». Han har også rettet knallharde anklager mot statsadvokat Willis, som han hevder er en rasist og kommunist, som vil gjøre karriere på å dra ham for retten.

RISIKERER NOK EN TILTALE: Ekspresident Donald Trump, her under et valgmøte lørdag.

Dette er sakene mot Trump

I tillegg til den mulige tiltalen i Georgia, er Trump allerede tiltalt i tre saker de siste fire månedene:

Dersom Trump lykkes i å bli gjenvalgt som president, vil han ha mulighet til å forsøke å benåde seg selv i de føderale sakene, men han har ikke den muligheten i sakene på delstatsnivå.

PS: Tiltalene mot Trump ser ikke ut til å gjøre ham mindre populær blant republikanske velgere. Tvert imot: Han leder soleklart på målinger i nominasjonskampen for å bli republikansk presidentkandidat.