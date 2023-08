Ny tiltale mot Donald Trump

USAs tidligere president Donald Trump er tiltalt for tredje gang. Denne gang for forsøk på å påvirke valgresultatet i 2020.

Det bekrefter spesialetterforsker Jack Smith, som har etterforsket forsøk på å påvirke valgresultatet i 2020.

Tirsdag har en storjury vurdert materialet, og tiltalt Trump på fire punkter. Det skriver Fox News, som først meldte om tiltalen:

Sammensvergelse for å svindle/lure USA

Sammensvergelse for å hindre en offisiell saksgang

Forhindring og forsøk på forhindring av en offisiell saksgang

Sammensvergelse mot rettigheter.

Bakgrunnen for tiltalen er hendelsene som ledet opp til den voldelige stormingen av den amerikanske Kongressen i Washington D.C. 6. januar 2021.

Donald Trump hevdet gjentatte ganger at han var den egentlige vinneren av det amerikanske presidentvalget i november dette året, til tross for at det var hans demokratiske motkandidat Joe Biden som vant valget.

Ifølge Reuters skal han møte i retten i Washington D.C. allerede torsdag 3. august. Spesialetterforsker Smith varsler en «rask rettssak».

Donald Trump stiller som kandidat til neste presidentvalg i 2024:

Trump er den første av USAs presidenter til å bli tiltalt i en føderal straffesak.

I juni ble han tiltalt i den såkalte dokumentsaken, som dreier seg om hvordan Trump håndterte hemmeligstemplede dokumenter hjemme i sin bolig i Mar-a-Lago i Florida etter at han var ferdig som president.

Også denne etterforskningen ledes av spesialetterforsker Jack Smith – mannen som etterforsker forsøk på å påvirke resultatet av det amerikanske presidentvalget.

Han er også tiltalt i den såkalte hysjpengesaken på Manhattan i delstaten New York, hvor han nekter straffskyld. Sett deg kjapt inn i den saken her:

Like før tiltalen ble kjent tirsdag kveld, skrev Trump på det sosiale mediet Truth Social at han ventet en tiltale innen kort tid.

Etter at tiltalen ble kjent, publiserte Trump en lengre uttalelse på samme plattform hvor han kaller tiltalen for et «nytt korrupt kapittel»:

– Hvorfor ventet de to og et halvt år med å trekke frem disse anklagene, midt i «President Trump’s» valgkampanje for 2024?

– Svaret er valgpåvirkning! skriver Trump, og anklager dermed amerikanske myndigheter for å gjøre det samme som han nå selv er tiltalt for.

Seks ikke-navngitte personer er tiltalt sammen med Trump i saken.

– Lovløsheten i disse anklagene mot president Trump og hans støttespillere minner om Nazi-Tyskland i 1930-årene, den tidligere Sovjetunionen og andre autoritære diktaturer, skriver Trumps stab på Truth Social.

Til tross for flere etterforskninger og tiltaler er Trump soleklar favoritt til å vinne kampen om å bli republikanernes kandidat i neste presidentvalg i 2024.

Han kjemper blant annet mot Florida-guvernør Ron DeSantis og sin tidligere visepresident Mike Pence.

Trump har allerede mottatt støtte fra partifeller.

– Trump gjorde ikke noe galt, skriver den republikanske kongressrepresentanten Jim Jordan fra Ohio på Twitter.

Da tiltalen i dokumentsaken ble kjent i juni, sa Jacob Neiheisel, som er professor i statsvitenskap ved universitetet i Buffalo i USA, til VG at det er umulig å si hvordan Trump vil bli påvirket.

Han påpekte at mange av Trumps kjernevelgere vil være troende til å støtte ham uansett.

– Spesielt om de i sine egne hoder klarer å få Trumps juridiske problemer til å fremstå som en del av en partisk heksejakt mot ham.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post