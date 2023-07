Minst 35 skal være drept i et bombeangrep i Pakistan

Minst 35 personer skal være drept og 80 skal være skadet i et bombeangrep under et politisk møte i den pakistanske byen Bajaur.

Saken oppdateres.

Det melder den pakistanske nyhetskanalen Geo News som viser til lokalt politi.

Møtet ble holdt av det islamistiske partiet Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F).

Politiet opplyser til kanalen at bomben gikk av under talen til en av lederne i partiet.

