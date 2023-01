1 / 4 forrige neste fullskjerm

Ukraina: Minst 11 drept i russiske angrep torsdag

Ifølge ukrainske myndigheter er 11 personer drept og 11 såret i russiske angrep torsdag.

Torsdag morgen meldte Ukraina om at det ble avfyrt titalls raketter fra Russland. 11 personer skal ha blitt drept, ifølge ukrainske myndigheter.

I tillegg skal 11 personer være såret i angrepene.

Det skjer dagen etter at en rekke vestlige land ble enige om å levere Leopard-stridsvogner til Ukraina – og etter en natt preget av russiske droneangrep.

Flyalarmen startet å gå i nesten hele landet tidlig torsdag morgen.

RØDT: Kartet viste områder der flyalarmen går i rødt klokken 08.56 norsk tid torsdag.

Totalt elleve ukrainske regioner ble rammet av rakettangrepene, opplyser talsperson for Ukrainas statlige beredskapstjeneste, Oleksandr Khourunzhyi.

I hovedstaden Kyiv ble en person drept og to såret etter at en rakett traff et ubebodd bygg i Golosijvskij-distriktet, opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko.

Rakettangrepene følger etter en natt preget av russiske droneangrep.