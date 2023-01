Mandag 24. januar: Dette skjedde i natt

Syv personer er drept i enda en masseskyting i California.

Syv personer er drept og én skadet i to masseskytinger angevelig utført av sammen gjerningsmann nord i California. Den antatte gjerningsmannen meldte seg selv til politiet og ble overmannet i San Mateo fylke. Dette er den andre masseskytingen på kort tid i California, etter at en 72-åring skjøt og drepte elleve personer i Monterey Park i Los Angeles søndag.

Dødstallene i Los Angeles kunne trolig blitt enda høyere. 26-åringen Brandon Tsay overmannet 72-åringen som hadde drept elleve personer i Monterey Park da denne ankom dansestudioet Tsay drev i nabobyen Alhambra. Tsay blir nå hyllet som en helt etter hans inngripen.

Ingen er pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot et gatekjøkken i Nydalen i Oslo sent mandag kveld. Politiet tror det dreier seg om en målrettet hendelse og jobbet i natt med å kartlegge de involverte.

En høytstående ukrainsk tjenesteperson sier tolv land har blitt enige om å bistå Ukraina med rundt 100 tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner.