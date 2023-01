STORE ØDELEGGELSER: Bilde av boligblokken i Kharkiv som ble truffet av missiler søndag 29.januar.

Borgermester: Boligblokk i Kharkiv truffet av missiler

En boligblokk i storbyen skal være truffet av missiler.

En rakett har truffet en boligblokk i den ukrainske byen Kharkiv søndag kveld, ifølge guvernøren i regionen.

Bilder fra en Reuters-fotograf på stedet viser at en boligblokk står i flammer, melder nyhetsbyrået selv.

– En rakett fra fienden har truffet en boligblokk i sentrum, skriver guvernør Oleh Synegubov på Telegram.

– Nødetatene er på stedet. Informasjon om døde og ødeleggelser avklares.

I en ny oppdatering opplyser Synegubov at tre personer ble såret i angrepet.

Russland har flere ganger under krigen truffet boligblokker under sine angrep, til tross for at landet gjentatte ganger har hevdet å ikke angripe sivile mål.

Tidligere i måneden ble minst 45 personer drept etter angrep mot en boligblokk i Dnipro, sentralt i Ukraina.