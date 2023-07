I 2010: Her spiller den likskjending-tiltalte nordmannen gitar på en nabofest. Ved siden av ham sitter kvinnen som ble funnet i fryseren.

Fryseboks-saken: Tiltalte erkjente – men nå nekter han alt

KARLSTAD (VG) I avhør etter avhør har mannen erkjent at han la sin døde samboer i fryseren og hevet trygden hennes. Nå nekter han for alt.

Kortversjonen En 55 år gammel nordmann er tiltalt for grov likskjending og bedrageri etter at svensk politi fant hans avdøde samboer i en fryser hjemme hos ham i Värmland i mars.

Kvinnen hadde ligget i fryseren i over fem år. Mannen forklarer at han hadde lovet å begrave henne på eiendommen sammen med hennes schæfer, Loke.

Mannen er også tiltalt for bedrageri på om lag 1,2 millioner kroner, for å ha hatt tilgang til kontoen og trygdeutbetalingene til samboeren etter hennes død.

Nordmannen var mistenkt for drap, men har hele tiden nektet for dette. Politiet har ikke funnet bevis for det, og mistanken er derfor lagt bort.

Rettssaken mot mannen starter i Värmland tingrett på tirsdag. Vis mer

Tirsdag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for grov likskjending og bedrageri etter å ha lagt sin døde samboer i fryseren, oppbevart henne der i fem år, og samtidig brukte av hennes trygd.

Nordmannen som bor i Sverige har i avhør erkjent at han gjorde dette, men ikke ment at han gjorde noe straffbart, ifølge lokalavisen Nya Wermlands-Tidningen.

Men nå har han gått et skritt lengre:

– Han nekter for alt. Han har gitt meg instruksjon om å fornekte alle forholdene han er tiltalt for. Det har jeg også gjort ved å skrive til tingsretten. Påtalemyndigheten kommer da til å lese opp hans politiforklaringer, sier forsvarer Stefan Liliebäck til VG.

Rettspsykiatere har ment at mannen ikke er psykisk syk i den svenske straffelovens forstand.

I VÄRMLAND: Mannen hadde lagt kvinnen i denne fryseren, sammen med en rekke matvarer, blant annet en falukorv.

Det er advokat Liliebäck uenig i.

– Hans psykiske helse er ikke bra. Jeg tviler på at psykiaternes konklusjon er riktig, så den har vi klaget på til en høyere instans.

Advokaten er heller ikke så sikker på at mannens valg om å legge samboeren i fryseren er straffbart:

– Jeg kommer også til å argumentere for at det ikke er selvklart at det er straffbart. Det kommer jeg til å snakke om i min prosedyre, og jeg vil ikke si mer om det nå, sier advokaten.

I innledende avhør fortalte mannen at det var samboerens ønske å bli gravlagt ved siden av hunden Loke, på tomten der de bodde, langt inne i Värmlands skoger.

BODDE HER: I dette røde huset bodde mannen med sin samboer frem til januar 2018.

I januar 2018 tenkte han at han skulle begrave henne til våren eller sommeren, men så skal han ha fått problemer med psyken og med alkohol.

– Jeg mistet kontrollen over meg selv og tenkte bare på henne. Det ble aldri til at jeg gravla henne, hun ble liggende i fryseren, sa mannen i avhør.

Mannen var mistenkt for drap, men denne mistanken er lagt bort fordi det ikke fantes noe bevis for det. Mannen har selv forklart at han fant samboeren død i sengen.

