PROTEST: Bildet er delt av demonstrantene selv på Twitter.

Flytrafikk innstilt på Hamburg flyplass etter protester

All flytrafikk er innstilt på Hambyrg Flyplass etter at demonstranter skal ha tatt seg inn på flyplassens område og blokkert rullebanen.

Det skriver Hamburg flyplass på sine nettsider.

– På grunn av sikkerhetsmessige hensyn, er all flytrafikk for øyeblikket innstilt på grunn av at uvedkommende har fått tilgang til flyplassens område, skriver flyplassen.







Ifølge demonstrantene, Letze Generation, skal det gjelde en klimaprotest.

– Vi protesterer mot regjeringens manglende planlegging, og bryting av lover i klimakrisen.

– En varmerekord etter den andre blir for tiden slått rundt omkring i verden. En forverring av klimakrisen vil føre til at store deler av verden vil bli ubeboelig, allerede i denne århundre, skriver protestantene.

Bilder og video de selv har lagt ut på Twitter viser demonstranter i oransje vester som sitter inne på flyplassens område.

Den tyske avisen Build skriver at den første offisielle meldingen på flyplassens nettsider meldte at flytrafikken har vært stengt siden klokken 06.10 på grunn av en politioperasjon.

Det er beregnet at 50.000 passasjerer skulle innom flyplassen i løpet av dagen, ifølge Build.

Letzte Generation, oversatt til Den siste generasjon, er en gruppe med klimaaktivister fra Tyskland, Østerrike og Italia.

Klimaorganisasjonen driver med sivil ulydighet.

De er mest kjent for å kastet maling på et van Gogh-maleri.

