Fire droneangrep rammet Kyiv

Mandag morgen ble det hørt flere eksplosjoner i Kyiv. Ifølge det ukrainske presidentkontoret er det snakk om et angrep med såkalte kamikazedroner.

– Så langt har vi registrert fire angrep i Kyiv. Et bolighus i Sjevtsjenko-distriktet ble truffet, heter det i en uttalelse fra militæret.

De skriver videre at de jobber med å avklare informasjon om eventuelle ofre.

Flyalarmen gikk like før de to første eksplosjonene, som fant sted rundt 6.35 og 6.45 lokal tid, sier journalister fra AFP.

Kort tid etter at flyalarmen gikk i Kyiv, gikk den også i store deler av resten av Ukraina.

Droner

Ordfører Vitalij Klitsjko i Kyiv meldte at angrepene forårsaket en brann og ødela flere bygninger i det sentrale Sjevtsjenkivskyj-distriktet.

Ukrainas nasjonale jernbaneselskap har også meldt om angrep i nærheten av Kyivs sentralstasjon.

Ifølge Andrij Yermak, sjef ved det ukrainske presidentkontoret, var det iranske kamikazedroner som ble brukt i angrepet.

– Angrepene viser russernes desperasjon, skriver Yermak i sosiale medier.

Like over klokken 08.30 norsk tid melder Reuters at Zaporizjzja-kraftverket skal ha blitt frakoblet strømnettet etter russiske angrep.

Luftangrep

Russland skal gjentatte ganger de siste ukene brukt de såkalte selvmordsdronene for å angripe byer og infrastruktur, inkludert kraftverk.

Eksplosjonene mandag skjer akkurat en uke etter at Russland gjennomførte flere luftangrep mot den ukrainske hovedstaden og andre byer i landet, den største bølgen med angrep på flere måneder.

Minst 19 mennesker ble drept og ytterligere 105 såret. Angrepene vakte bred internasjonal fordømmelse.